Liegi-Bastogne-Liegi 2020: il percorso ai raggi X. La Cote de la Rocheaux-Faucons sarà determinante

Oltre al Giro d’Italia, il mese di ottobre verrà allietato anche dalle Classiche Monumento 2020. Dopo la Milano-Sanremo e il Lombardia, è arrivato il momento più atteso della battaglia sulle strade del Belgio, con la Decana, la Liegi-Bastogne-Liegi, in programma domenica 4 ottobre. Le Ardenne chiamano a rapporto i big che hanno rinunciato alla Corsa Rosa per focalizzarsi su una campagna del nord inedita, in una stagione insolita per tutti quanti. Di seguito andremo ad analizzare il percorso della Liegi-Bastogne-Liegi 2020, e le sue undici côte.

PERCORSO

Partenza e arrivo a Liegi per un totale di 257 km. Nei primi 75 chilometri non si evidenziano grandi difficoltà altimetriche. Passate le prime due côte, gli ultimi 100 chilometri saranno un continuo saliscendi fino al traguardo. La prima svolta di giornata potrebbe regalarla la Côte de Stockeu (1000 metri al 12,5%), dedicata ad Eddy Merckx. Tra le varie côte, spicca la Redoute, 2 km all’8,9% con punte del 13% nel finale. Questo sarà il punto nevralgico della corsa, prima della battaglia finale della Côte de la Roche-aux-Faucons, 1,3 km all11% con picchi del 13%. Lo scollinamento sarà più dolce, e successivamente ci sarà un breve strappetto a 10 km dal traguardo, seguito da una discesa che terminerà a 2 km all’arrivo.

LE CÔTE

Côte de la Roche-en-Ardenne: 2,8 km al 6,2%

Côte de Saint-Roch: 1 km all’11,2%

Côte de Mont-le-Soie: 1,7 km al 7,9%

Côte de Wanne: 3,6 km al 5,1%

Côte de Stockeu: 1 km al 12,5%

Côte de la Haute-Levèe: 3,6 km al 5,6%

Col du Rosier: 4,4 km al 5,9%

Col du Maquisard: 2,5 km al 5%

Côte de la Redoute: 2 km all’8,9%

Côte des Forges: 1,3 km al 7,8%

Côte de la Roche-aux-Faucons: 1,3 km all11%

ALTIMETRIA

