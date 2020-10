Kenin – Kvitova oggi, semifinale Roland Garros 2020: orario, tv, programma, streaming

Si vola a vele spiegate verso i capitoli finali del Roland Garros 2020. Quest’oggi sarà il turno delle semifinali femminili; dopo la sfida tra Iga Swiatek e Nadia Podoroska, incroceranno le armi l’americana Sofia Kenin, numero 6 al mondo, e la ceca Petra Kvitova, numero 11 delle classifiche WTA. Per entrambe, al miglior risultato sulla terra rossa di Parigi, il tabellone è stato abbastanza agevole sulla carta, ma con differenti svolgimenti. La tennista di Pembroke Pines ha dovuto ricorrere al terzo set in quattro delle sue cinque partite (Liudmila Samsonova, Ana Bogdan, Fiona Ferro e Danielle Collins), mentre la vincitrice di due Wimbledon non ha lasciato più di otto game nel suo percorso in Francia. I precedenti sorridono alla Kvitova: due vittorie in due sfide, al Premier di Miami 2018 (3-6 6-2 6-4) e a quello di Madrid 2019 (6-1 6-4). La Kenin non era ancora una tennista da Top 10 mondiale e vincitrice di un Australian Open.

IL PROGRAMMA DI SOFIA KENIN – PETRA KVITOVA

La partita tra l’americana Sofia Kenin e la ceca Petra Kvitova sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile.

COURT PHILIPPE-CHATRIER

Dalle ore 15, dopo Swiatek – Podoroska

Sofia Kenin – Petra Kvitova

Foto: LaPresse