Judo, Grand Slam Budapest 2020: dominio russo al maschile nel day-1. Tra le donne vincono Krasniqi, Buchard e Klimkait

Dopo otto mesi esatti è ripartito quest’oggi il World Tour di judo e di conseguenza il percorso di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Purtroppo la prima giornata del Grand Slam Budapest 2020 non ha visto protagonista la squadra italiana, costretta a rinunciare in blocco alla partecipazione a questa kermesse magiara a causa della positività al Covid-19 di tre atleti e un tecnico registrata all’arrivo in Ungheria (dopo due tornate di tamponi tutti negativi in Italia prima della partenza). Il day-1 della manifestazione ha comunque fornito delle indicazioni molto interessanti dal punto di vista tecnico per capire lo stato di forma delle Nazionali presenti dopo uno stop così lungo.

Al femminile (oggi in gara 48, 52 e 57 kg) sono arrivate le vittorie da parte delle grandi favorite, che non hanno lasciato spazio alle outsider o a possibili rivelazioni inattese, mentre in campo maschile (oggi 60 e 66 kg) c’è stato più equilibrio come testimoniano i risultati odierni nelle categorie più leggere. Partiamo dai -48 kg e quindi dal terzo trionfo consecutivo della kosovara Distria Krasniqi, capace di far valere il proprio status di testa di serie n.1 arrivando fino in fondo e sconfiggendo in finale la Campionessa Olimpica in carica Paula Pareto. Riparte col piede giusto anche la francese Amandine Buchard, n.2 al mondo dei -52 kg, che ha rispettato il pronostico della vigilia battendo la sorprendente svizzera Fabienne Kocher ma evitando lo scontro diretto con l’ucraina Daria Bilodid.

La Campionessa del Mondo in carica dei -48 kg ha infatti deciso di affrontare il Grand Slam di Budapest nella categoria successiva come test personale in vista forse di Parigi 2024, raccogliendo un buon terzo posto finale dopo aver perso ai quarti contro la rumena Andreea Chitu. Prestazione degna di nota nei 57 kg per la canadese Jessica Klimkait, al secondo trionfo Slam consecutivo dopo quello dello scorso febbraio a Dusseldorf, che con questo risultato dovrebbe scavalcare nel ranking di qualificazione olimpica la connazionale e campionessa iridata in carica Christa Deguchi. Dominio russo invece tra gli uomini, con Yago Abuladze e Abdula Abdulzhalilov che si sono imposti nei 60 e 66 kg sconfiggendo rispettivamente i compagni di squadra Robert Mshvidobadze e Yakub Shamilov.

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata del Grand Slam Budapest 2020 di judo:

-48 kg F

1 Krasniqi (Kos)

2 Pareto (Arg)

3 Stojadinov (Ser) e Ganbaatar (Mgl)

-52 kg F

1 Buchard (Fra)

2 Kocher (Sui)

3 Bilodid (Ukr) e Chitu (Rom)

-57 kg F

1 Klimkait (Can)

2 Receveaux (Fra)

3 Karakas (Hun) e Nelson Levy (Isr)

-60 kg M

1 Abuladze (Rus)

2 Mshvidobadze (Rus)

3 Lopes (Por) e Mkheidze (Fra)

-66 kg M

1 Abdulzhalilov (Rus)

2 Shamilov (Rus)

3 Lima (Bra) e Safarov (Aze)

Foto: IJF