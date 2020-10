Joao Almeida: “Non penso di poter vincere il Giro d’Italia. Fuglsang e Kelderman hanno qualcosa più di Nibali”

Il Giro d’Italia 2020 sta vivendo il suo primo giorno di riposo. Dopo nove tappe, caratterizzate da tantissimi colpi di scena, il portoghese Joao Almeida si trova a sorpresa in testa alla classifica generale. Il capitano della Deceuninck-Quick Step sta indossando la maglia rosa grazie alla bella prestazione fornita nella cronometro di Palermo e all’eccellente tenuta dimostrata in salita. Al momento ha 30” di vantaggio sull’olandese Wilco Kelderman, 39” sullo spagnolo Pello Bilbao, 53” su Domenico Pozzovivo, 57” su Vincenzo Nibali, 1’01” sul danese Jakob Fuglsang.

Il 22enne, alla sua prima apparizione in una grande corsa a tappe, si è concesso ai giornalisti in questa giornata di stop e ha analizzato la situazione: “Quando mi sono svegliato, ho realizzato che ero ancora maglia rosa ed è stata una bellissima emozione. È troppo presto per dire se posso vincere il Giro, ma non penso di potercela fare. Non ho mai corso tre settimane ed i miei rivali hanno molta esperienza. Basta avere una brutta giornata, come è successo a Yates nel 2018 quando ha vinto Froome. Non si sa mai e dobbiamo vedere come il mio corpo reagirà nelle prossime giornate”.

Loading...

Loading...

Il giovane lusitano ha anche analizzato i suoi avversari: “Fuglsang e Kelderman sembrano molto forti ora, penso che tutti quelli in top ten siano possibili rivali per strapparmi la maglia rosa. Anche Nibali è stato forte nella prima settimana, ma gli altri due sembravano avere qualcosa in più. Nibali comunque ha più esperienza di tutti, quindi sicuramente si potrà giocare le sue carte nelle prossime settimane. Io penso di poter tenere la maglia rosa fino alla partenza verso Piancavallo, poi quel giorno vedrò se riuscirò a difenderla ancora“.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Dichiarazioni da Spazio Ciclismo

Foto: Lapresse