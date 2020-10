Ciclismo, Luca Colnaghi positivo al Campionato Italiano Under 23, colpa di un integratore a base di chetoni?

Luca Colnaghi della Zalf Euromobil è stato trovato positivo ad un controllo antidoping svolto al termine del Campionato Italiano Under 23, disputato lo scorso 13 settembre in quel di Zola Pedrosa in provincia di Bologna. La comunicazione è arrivata direttamente dalla società ciclistica, che ha rivelato come il proprio atleta sarebbe risultato positivo ad andarina, ostarina e suo metabolita.

Come spiega TuttoBiciWeb, sono sostanze contenute in un integratore alimentare a base di chetoni (che, va detto, è regolarmente in commercio su internet ed è assolutamente lecito) che Colnaghi avrebbe assunto in maniera autonoma ed in assoluta buona fede. Le sostanze contestate da Nado Italia sono contenute all’interno dell’integratore e non risultano esplicitate nei documenti illustrativi che accompagnano il prodotto. Per questo motivo, quindi, sarebbero state assunte in maniera inconsapevole dal ragazzo.

La Zalf Euromobil, quindi, preso atto di questi elementi, pur confidando nella totale trasparenza dell’operato del proprio atleta, si dichiara totalmente estranea alla vicenda. Quindi, in conformità alla decisione della prima sezione del TNA ha provveduto a sospendere in via cautelare il corridore affinchè possa dimostrare con assoluta serenità la propria buona fede.

Foto: Valerio Origo