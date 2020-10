Italian Softball Series 2020: Saronno-Bollate, rinvio e pareggio dopo le prime due gare di finale scudetto

Si conclude in parità il primo giorno della finale scudetto, alias Italian Softball Series 2020. 1-1, infatti, il bilancio al momento tra Inox Team Saronno e MKF Bollate, le due protagoniste (a brevissima distanza) dell’ultimo atto della stagione.

Con un campo di praticabilità al limite, ma regolamentare grazie a un intenso lavoro iniziato già sabato mattina, la prima gara inizia col singolo di Filler che porta a casa Rotondo per l’1-0 Saronno, con Bollate che replica subito grazie a un altro singolo di Juarez che spinge a casa Lara Cecchetti. Dopo tre inning senza brividi, è il quarto a dare l’allungo all’MKF con i tre singoli di Elisa Cecchetti, Chiodaroli e Fumagalli a fornire il 4-1. Subito dopo Saronno reagisce segnando su errore, nel settimo Vigna accorcia ancora con un singolo, ma non completa l’opera: è 4-3 Bollate in gara1.

Loading...

Loading...

Gara2, invece, diventa un netto monologo dell’Inox, propiziato da due big inning nella metà dell’incontro. Nel terzo comincia Pietroni segnando su errore, seguono singoli di Vigna e Longhi e sacrificio di Filler per il 4-0. Passa una ripresa e di nuovo Pietroni approfitta di un errore difensivo di Bollate, poi Vigna spinge a casa con un doppio sia Marrone che Rotondo. Juarez accorcia per Bollate con un singolo, ma Brugnoli, a sua volta con un singolo, chiude la questione per 8-1 al quinto inning per manifesta.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL SOFTBALL

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBS / K73 NADOC