Italia-Danimarca calcio femminile: programma, orario, tv, streaming. Qualificazioni Europei 2022

Il momento della sfida decisiva si avvicina. Dopo sette vittorie in altrettanti incontri e aver sconfitto anche la Bosnia nell’ultima apparizione delle Qualificazioni agli Europei 2022 di calcio femminile (Gruppo B), la Nazionale di Milena Bertolini torna in scena per continuare il proprio percorso, dovendo affrontare in un match decisivo per il pass diretto alla rassegna continentale la Danimarca. La partita è prevista domani, martedì 27 ottobre, allo Stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli (ore 17.30, diretta su Rai2).

Notizie però poco confortanti arrivano dal ritiro azzurro. Ieri, infatti, Alia Guagni ha comunicato di essere lei la giocatrice ad aver contratto il famigerato Coronavirus. Attraverso un un lungo post sui social, l’azzurra ha spiegato di aver sempre seguito con grande attenzione tutte le misure precauzionali, ma nonostante questo è arrivato un esito dai controlli non confortante. Pertanto, Guagni non potrà esserci per la sfida contro le danesi, un’assenza che peserà decisamente nel roster del Bel Paese. Non ci sarà anche il capitano Sara Gama, out ancora per un infortunio, mentre ritornano nel gruppo Cecilia Salvai, Alia Guagni e Valentina Cernoia. Indubbiamente, le loro presenze sono importanti, considerando la forza delle rivali che hanno realizzato 41 gol, senza subirne neanche uno, fino a questo momento.

ITALIA-DANIMARCA IN TV CALCIO FEMMINILE

Domani, martedì 27 ottobre, allo Stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli (ore 17.30) la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà la Danimarca nel match decisivo per le Qualificazioni agli Europei 2022, valido per il Gruppo B. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai2, live streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione:

Martedì 27 ottobre

ore 17.30 Italia vs Danimarca – Qualificazioni Europei 2022 (Gruppo B)

Foto: LaPresse