IndyCar Series, Harvest GP Race-2: Will Power domina la corsa, Josef Newgarden recupera altri punti a Scott Dixon

Giornata perfetta per il Team Penske ad Indianapolis. Nel circuito di casa il team statunitense si conferma al top con l’australiano Will Power. Il #12 del gruppo conquista per la quarta volta in carriera un GP all’interno del road course del famosissimo catino di Speedway (Indiana) e regala alla propria formazione il secondo successo consecutivo dopo l’affermazione, nella giornata di ieri, di Newgarden.

L’ultimo doubleheader del campionato si è concluso con il dominio della Chevrolet #12. Power, autore della pole, ha gestito la corsa da i due alfieri da Alexander Rossi e Colton Herta. I due americani, piloti di casa Andretti, hanno cercato in tutti i modi di impensierire il campione 2014 della categoria che nel finale non ha mai perso la leadership. Herta, autore di un bellissimo sorpasso ai danni di Rossi alla curva 1, ha provato ad attaccare il 39enne australiano, una missione non riuscita.

Con il quarto posto conclusivo, Newgarden recupera altri punti al neozelandese Scott Dixon (Ganassi) e posticipa la lotta per il titolo 2020 all’ultima decisiva prova del 25 ottobre. Con il nono posto odierno, il cinque volta campione serie non riesce a chiudere la partita che si deciderà, per la prima volta nella storia, tra i muretti di St. Petersburg (Florida). Nella giornata odierna Dixon ha dovuto limitare i danni, una situazione già vissuta ieri in occasione della gara-1 e nella seconda competizione di Lexington (Ohio)

Appuntamento il 25 ottobre per l’evento che determinerà il campione 2020 dell’IndyCar Series 2020.

CLASSIFICA FINALE HARVEST GP RACE-2

Will Power (Penske) Colton Herta (Andretti) Alexander Rossi (Andretti) Josef Newgarden (Penske) Pato O’Ward (McLaren)

Foto: LaPresse