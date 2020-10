IndyCar Series 2020, Josef Newgarden vince la gara. Scott Dixon è campione per la sesta volta

Josef Newgarden vince l’ultima prova dell’IndyCar Series 2020, ma non basta per strappare a Scott Dixon il sesto titolo in carriera. L’americano di casa Penske ha cercato in tutti i modi di impensierire il neozelandese di Ganassi, padrone indiscusso di questa stagione.

Tra i muri di St. Petersburg (Florida), la competizione odierna si è aperta sotto l’insegna dell’Andretti Autosport. Gli americani Alexander Rossi (27) e Colton Herta (88) hanno dettato il passo nella prima fase, mentre nella pancia del gruppo si accendeva la lotta per il titolo. Josef Newgarden (Penske) ha cercato in tutti i modi di recuperare posizioni su Scott Dixon (Ganassi) in un disperato assalto al titolo.

Loading...

Loading...

La prova è proseguita lineare fino all’uscita di scena di Scott McLaughlin. Il neozelandese di casa Penske, al debutto assoluto nella categoria, è stato escluso in seguito ad un contatto con Rinus VeeKay (Ed Carpenter). L’olandese, campione 2020 della classifica riservata ai rookie, ha messo fine alla prova del tre volte campione del Virgin Australia Supercars Championship, pilota che dal 2021 correrà a tempo pieno nella categoria statunitense. Pochi giri dopo la direzione di gara ha esposto la bandiera gialla a causa di un incidente di Rossi. Il campione dell’Indianapolis 500 del 2016 ha perso il controllo della propria auto nel primo tratto della pista, un errore che lo ha costretto al ritiro.

Nelle ultime fasi si è infiammata la lotta per il successo finale. Grazie ad un perfetto restart, Newgarden ha preso le redini della corsa davanti a Pato O’Ward (McLaren), che ha cercato in tutti i modi di beffare il due volte campione della serie. Il successo non è bastato per strappare a Dixon, terzo sotto la bandiera a scacchi alle spalle del giovane messicano, il titolo. Ottima performance per Bourdais: Il francese ha completato al quarto posto una delle poche prove disputate in questo 2020, un risultato di tutto rispetto.

CLASSIFICA FINALE INDYCAR SERIES A ST. PETERSBURG

Josef Newgarden (Chevrolet) Pato O’Ward (Chevrolet) Scott Dixon (Honda) Sebastien Bourdais (Chevrolet) Ryan Hunter-Reay (Honda)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUI MOTORI

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse