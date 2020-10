Hockey pista, Serie A1: Lodi, Sarzana e Grosseto vanno in testa! Bassano e Valdagno pareggiano

La seconda giornata della Serie A1 di hockey pista 2020/2021 ha regalato nuovamente spettacolo ed emozioni. In attesa del posticipo di mercoledì prossimo tra Forte dei Marmi e Trissino, sei delle sette partite in programma si sono giocate portando importanti mutazioni alla classifica.

In cima alla graduatoria a punteggio pieno ci sono Lodi, Sarzana e Grosseto, capaci di imporsi rispettivamente su Correggio (6-2, in casa), Scandiano (1-5, in trasferta) e Monza (3-4, sulla pista dei brianzoli): per i lodigiani grande prestazione di Mendez, autore di una tripletta, mentre per i liguri il trascinatore assoluto è stato Rossi, che si è reso firmatario di una doppietta, così come D’anna che invece è stato l’uomo in più dei toscani.

Loading...

Loading...

Negli altri match di serata invece vi sono da registrare i pareggi tra Bassano e Valdagno, nel derby vicentino conclusosi sul 3-3, e quello tra Follonica e Montebello, chiusosi sull’1-1, senza dimenticare la netta affermazione esterna del Sandrigo che si è imposto 2-6 nella tana del Breganze.

TABELLINI, RIEPILOGO E CLASSIFICA DELLA SECONDA GIORNATA DI SERIE A1



Sabato 17 ottobre 2020 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi

AMATORI WASKEN LODI x BDL CORREGGIO = 6-2 (3-2, 3-0)

Amatori: Grimalt, Illuzzi (C), Torner, Cinquini, Compagno – Mendez, Greco, Gori M, Gori A, Porchera

Bidielle: Campor, Zucchiatti (C), Barbieri, Garcia J, Posito – Mattugini, Bertolucci M, Cinquini E, Casari D, Salines – All. Jara

Marcatori: 1t: 9’10” Barbieri (C), 10’09” Mendez (L), 14’47” Mendez (L), 18’40” Mendez (L), 24’29” Bertolucci M (C) – 2t: 7’30” Illuzzi (L), 20’01” Compagno (L), 25’04” Cinquini (L)

Espulsioni: 2t: 9’20” Zucchiatti (2′) (C)

Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) e Matteo Fermi di Piacenza

Sabato 17 ottobre 2020 – ore 20:45 – PalaBiassono di Biassono (MB)

TEAMSERVICECAR MONZA x EDILFOX GROSSETO = 3-4 (1-3, 2-1)

TeamServiceCar: Zampoli, Zucchetti (C), Lazzarotto, Ardit, Galimberti, Lanaro, Tognacca, Piscitelli – All. Colamaria

Edilfox: Saitta, Saavedra (C), Rodriguez, Paghi S, D’Anna – Buralli, Fantozzi, Battaglia, Bardini, Bruni – All. Paghi F

Marcatori: 1t: 3’37” Zucchetti (M), 9’26” D’Anna (G), 13’02” D’Anna (G), 15’33” Fantozzi (rig) (G) – 2t: 3’04” Saavedra (G), 3’19” Zucchetti (M), 13’30” Ardit (M)

Espulsioni: 2t: 11’15” Galimberti (2′) (M), 24’57” Zucchetti (2′) (M)

Arbitri: Marcello Di Domenico di Correggio (RE) e Paolo Moresco di Marostica (VI)

Sabato 17 ottobre 2020 – ore 20:45 – PalaLido di Valdagno (VI)

WHY SPORT VALDAGNO x UBROKER BASSANO 1954 = 3-3 (2-2, 1-1)

Why Sport: Sgaria, Cocco (C), De Oro, Centeno, Brendolin – Piroli, Sillero, Mir M, Burtini, Fongaro – All. Mir D

Ubroker: Pertegato, Amato (C), Galbas P, Coy, Cancela – Festa, Milani, Canesso Baggio, Bertuzzo – All. Crudeli

Marcatori: 1t: 7’04” De Oro (V), 9’39” Sillero (tir.dir) (V), 22’56” Galbas P (B), 24’41” Cancela (B) – 2t: 18’43” Coy (B), 23’21” Mir M. (V)

Espulsioni: 1t: 1’01” Amato (2′) (B), 9’39” Coy (2′) (B) – 2t: 7’16” Coy (2′) (B), 8’26” Galbas P (rosso) e Crudeli (all, rosso) (B)

Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Andrea Davoli di Modena

Sabato 17 ottobre 2020 – ore 20:45 – PalaFerrarin di Breganze (VI)

LANARO BREGANZE x TELEA MEDICAL SANDRIGO = 2-6 (1-3, 1-3)

Lanaro: Bigarella, Ghirardello, Dal Santo (C), Gallifa, Dalla Valle – Costenaro, Agostini, Sgaria, Bergamaschi, Zanfi – All. Punset

Telea Medical: Dal Monte, Pallares, Neves, Cacau, Pozzato – Vazquez, Poletto (C), Menin, Crovadore, Gasparotto – All. Vanzo

Marcatori: 1t: 9’32” Dal Santo (rig) (B), 9’48” Pozzato (S), 10’33” Neves (S), 12’22” Pozzato (S) – 2t: 13’19” Vazquez (tir.dir) (S), 18’45” Cacau (S), 20’19” Gallifa (tir.dir.) (B), 23’46” Cacau (tir.dir) (S)

Espulsioni: 1t: 13’19” Dal Santo (2′) (B), 20’19” Poletto (2′) (S), 23’06” Dal Monte (2′) (S) – 2t: 18’46” Dal Santo (2′) (B)

Arbitri: Francesco Stallone di Giovinazzo (BA) e Enrico Uggeri di Lodi

Sabato 17 ottobre 2020 – ore 20:45 – PalaFerrarin di Breganze (VI)

ROLLER HOCKEY SCANDIANO x CREDIT AGRICOLE SARZANA = 1-5 (0-2, 1-3)

Scandiano: Hernandez, Franchi (C), Ballestero, Casali, Saez – Raffaelli, Busani, Barbieri L, Fontanesi, Vecchi – All. Barbieri M

Credit Agricole: Corona, Borsi (C), Galbas J, Rossi, Ipinazar – De Rinaldis, Rispogliati, Cardella, Pezzini, Bianchi – All. Bertolucci A

Marcatori: 1t: 0’08” Rossi (SA), 5’40” Rossi (SA) – 2t: 2’16” Ipinazar (SA), 13’31” De Rinaldis (SA), 19’39” Ballestero (rig) (SC), 22’29” Galbas J (SA)

Espulsioni: 2t: 10’27” Borsi (2′) (S), 19’39” Rossi (2′) (S)

Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Mario Trevisan di Viareggio (LU)

Sabato 17 ottobre 2020 – ore 20:45 – Pista Armeni di Follonica (GR)

GALILEO FOLLONICA x TIERRE CHIMICA MONTEBELLO = 1-1 (1-0, 0-1)

Galileo: Barozzi, Montigel, Pagnini F (C), Pagnini M, Banini D – Banini F, Cabella, Bonarelli, Piro, Menichetti – All. Silva

Tierre Chimica: Bovo, Nicoletti D, Fariza, Miguelez, Tataranni – Paiva, Bertinato, Bolla, Nicoletti E – All. Chiarello

Marcatori: 1t: 13’33” Banini D (tir.dir.) (F) – 2t: 0’41” Fariza (M)

Espulsioni: 1t: 13’31” Banini F (2′) (F), 13’33” Tataranni (2′) (M)

Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Roberto Giovine di Salerno

Mercoledì 21 ottobre 2020 – ore 20:45 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)

GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI x GSH TRISSINO

Arbitri: Simone Brambilla di Agrate Brianza (MB) e Louis Hyde di Breganze (VI)

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1- forxtri – Commento di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri

DIRETTA MSCHANNEL – canale 814 di Sky

DIRETTA MSSPORT – Digitale Terrestre – Valle D’Aosta: Canale 634, Piemonte: Canale 601, Lombardia: Canale 645, Veneto: Canale 675, Liguria: Canale 684, Trentino Alto Adige: Canale 626/651, FriuliVeneziaGiulia: Canale 625, EmiliaRomagna: Canale 602, Toscana: Canale 650, Marche: Canale 643, Umbria: Canale 661, Abruzzo: Canale 686, Molise: Canale 648, Basilicata: Canale 633, Campania: Canale 610, Lazio: Canale 633- Sardegna: 669



CAMPIONATO SERIE A1 – 2a GIORNATA – SABATO 17 OTTOBRE, POSTICIPO TELEVISIVO MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE 2020

SABATO 17 OTTOBRE 2020 – ORE 20:45 – AMATORI WASKEN LODI x BDL CORREGGIO = 6-2

SABATO 17 OTTOBRE 2020 – ORE 20:45 – TEAMSERVICECAR MONZA x EDILFOX GROSSETO = 3-4

SABATO 17 OTTOBRE 2020 – ORE 20:45 – WHY SPORT VALDAGNO x UBROKER BASSANO 1954 = 3-3

SABATO 17 OTTOBRE 2020 – ORE 20:45 – LANARO BREGANZE x TELEA MEDICAL SANDRIGO = 2-6

SABATO 17 OTTOBRE 2020 – ORE 20:45 – ROLLER HOCKEY SCANDIANO x CREDIT AGRICOLE SARZANA = 1-5

SABATO 17 OTTOBRE 2020 – ORE 20:45 – GALILEO FOLLONICA x TIERRE CHIMICA MONTEBELLO = 1-1

MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE 2020 – ORE 20:45 – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI x GSH TRISSINO

CLASSIFICA GENERALE – http://hockeypista.fisr.it

Squadra Punti Partite giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Amatori Wasken Lodi 6 2 7 V-V 2 Credit Agricole Sarzana 6 2 6 V-V 3 Edilfox Grosseto 6 2 2 V-V 4 Ubroker Bassano 1954 4 2 3 V-P 5 Why Sport Valdagno 4 2 1 V-P 6 GSH Trissino 3 1 6 V 7 Telea Medical Sandrigo 3 2 1 S-V 8 BDL Correggio 1 2 -4 P-S 9 Roller Scandiano 1 2 -4 P-S 10 Tierre Chimica Montebello 1 2 -1 S-P 11 Galileo Follonica 1 2 -1 S-P 12 GDS Impianti Forte dei Marmi 0 1 -2 S 13 Lanaro Breganze 0 2 -7 S-S 14 TeamServiceCar Monza 0 2 -5 S-S

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto:FISR