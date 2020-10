Golf: Tiger Woods giocherà direttamente al Masters senza disputare lo Houston Open

Si conferma una specie di tradizione di Tiger Woods nel suo avvicinamento al Masters di Augusta. La leggenda del golf mondiale, che l’anno scorso ha ottenuto la quinta vittoria, si avvicinerà al Major nel quale può raggiungere Jack Nicklaus in numero di vittorie saltando lo Houston Open, che lo precede nel calendario del PGA Tour.

Il quarantaquattrenne nato a a Cypress, in California, è reduce da un 72° posto allo ZOZO Championship, torneo che nella scorsa annata aveva vinto. La sua ultima top ten risale all’inizio dell’anno, con il nono posto al Farmers Insurance Open. Anche se ha mancato il taglio soltanto allo US Open, non sono più arrivati risultati significativi.

Il Masters, oltre a essere l’ultimo Major vinto da Tiger dei quindici da lui conquistati, è anche il primo, avendolo egli vinto nel 1997, quando di anni ne aveva 21 e stava già iniziando a mostrare quelle qualità che lo avrebbero portato a trovarsi per ben 683 settimane al numero 1 del mondo, proprio a partire dalla metà di quello stesso 1997.

Foto: LaPresse