Golf, Shriners Hospitals for Children Open 2020: bentornato Chicco! Francesco Molinari torna in campo, DeChambeau il favorito

Il PGA Tour si appresta a iniziare il suo breve Vegas Swing, due settimane consecutive che partiranno con il Shriners Hospitals for Children Open 2020 e che si completeranno con la CJ Cup del prossimo weekend. La notizia più importante per il nostro paese è il rientro del condottiero Francesco Molinari, che dopo le infinite vicissitudini legate a pandemia, lockdown, trasferimento oltreoceano e obblighi famigliari è pronto a ritornare sul manto verde per riprendere la propria marcia, finalmente.

L’evento scelto dal torinese per la ripartenza è dunque Las Vegas, un torneo particolare che negli anni ha sempre dovuto tener conto dell’influenza della vita notturna degli atleti. Naturalmente in questo 2020 tutto questo sarà fortemente limitato, la Strip non offrirà le consuete tentazioni e tutti dovrebbero riuscire a focalizzarsi sul gioco al 100%.

Si giocherà sul percorso del TPC Summerlin, un layout par 72 che si snoda per 7.243 yards che rappresenta una magnifica e incantata striscia di verde nel mezzo del deserto, ideata dal famoso architetto Bobby Weed. Un campo che contiene lussureggianti green in erba bentgrass, una raffinata flora di contorno e numerosi ostacoli d’acqua, che, in pieno stile Vegas, contrastano fortemente con il drammatico paesaggio arido del Nevada circostante. Il putt dovrebbe essere il colpo con cui fare la differenza in una settimana come questa, storicamente i migliori puttatori hanno sempre avuto una marcia in più, al contrario dei bombardamenti dal tee che risultano meno vantaggiosi qui che altrove.

Il field sarà abbastanza interessante, con l’americano Bryson DeChambeau pronto a tornare a mordere dopo l’incontrastato successo di Winged Foot. Sarà certamente lui il favoritissimo della vigilia. Tra i connazionali di peso che proveranno a sfidarlo indichiamo Webb Simpson, Patrick Cantlay, Tony FInau, Collin Morrikawa, Matthew Wolff e Scottie Scheffler, con il giapponese Hideki Matsuyama pronto a inserirsi nella battaglia. Naturalmente per l’Italia tutti noi speriamo di poter rivedere anche un Molinari competitivo fin da subito.

Foto: V.Origo