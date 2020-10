Golf: Sergio Garcia guida con Cameron Davis e J.T. Poston il Sanderson Farms Championship 2020 dopo tre giri

Terzetto al comando del Sanderson Farms Championship per l’edizione 2020. Solo uno, però, è padrone di casa: si tratta di J.T. Poston, che con il suo -3 si porta in testa a -14 alla ricerca della seconda vittoria sul PGA Tour. Con lui ci sono lo spagnolo Sergio Garcia, autore di un -6 di giornata in questo terzo giro, e l’australiano Cameron Davis, capace di girare in 63 colpi, 9 sotto il par, rimontando 23 posizioni.

Quarto posto a un colpo di distanza per Brandt Snedeker e il norvegese Kristoffer Ventura, unico altro non americano nella top ten: sesti a -12 sono infatti Aaron Wise, Denny McCarthy e Keegan Bradley, mentre a -11 ci sono Tyler McCumber e Charley Hoffman.

Loading...

Loading...

In caso di successo, per tutti e tre gli uomini al comando si tratterebbe di una prima volta in questo torneo, finora vinto soltanto da tre non americani dal 1994 a oggi, quando è diventato evento del PGA Tour, conto che sale a 5 dal 1968, cioè dall’anno in cui è stato creato.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse