Golf, PGA Tour 2020-2021: Justin Thomas resta al comando del The Zozo Championship dinanzi a Rahm, ma che folla in pochi colpi!

L’evento settimanale del PGA Tour continua senza intoppi e regala grande spettacolo. Al termine dei primi tre round del The Zozo Championship (montepremi 8 milioni di dollari) la situazione è infatti ancora molto incerta con ben 14 golfisti racchiusi in sole 6 lunghezze.

Sul percorso par 72 dello Sherwood Country Club di Lake Sherwood (California, Stati Uniti) Justin Thomas conserva la leadership grazie ad un buon round da -5 (6 birdie, un bogey) issandosi a un complessivo -19 (197 colpi). Dietro l’americano in seconda posizione rimonta uno straordinario Jon Rahm. Lo spagnolo recupera 20 piazze grazie ad un superbo giro da -9 in cui mette a segno 7 birdie ed un eagle. A completare il podio con lo score di -17 lo statunitense Lanto Grifiin, non anddato oltre il -4 di giornata.

Loading...

Loading...

-16 e quarto posto per un sempre ottimo Sebastian Munoz. Il colombiano riscatta un secondo giro in affanno risalendo 10 posizioni a braccetto con gli statunitensi Ryan Palmer e Patrick Cantlay. Settimo posto e top ten dell’evento organizzato in collaborazione tra PGA e Japan Golf Tour chiusa con -15 dall’inglese Matthew Fitzpatrick, dal sudafricano Dylan Frittelli, ed infine dagli americani Brian Harman, Webb Simpson, Bubba Watson e Scottie Scheffler.

Come anticipato, sarà un ultimo round al cardiopalma visto i tanti protagonisti racchiusi in così pochi colpi. Da tenere in considerazione quantomeno per una chiusura in top ten l’australiano Cameron Smith che partirà in 13esima piazza con -14. Agguerriti anche golfisti come lo svedese Alex Noren (15° con -13) e lo statunitense Kevin Na (20° con -12).

Nulla da fare per Tiger Woods. Il detentore del titolo, a caccia del trofeo che lo farebbe diventare il numero uno per numero di vittorie nella storia lasciando la compagnia di Sam Snead, è nelle retrovie in 68esima posizione con lo score di -3. Nella serata italiana di questa domenica spazio dunque all’ultimo e pirotecnico round. Sarà lotta tra Thomas e Rahm o si inserirà qualcuno dalla top ten?

Foto: LaPresse