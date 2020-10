Golf, PGA Tour 2020-2021: Jason Kokrak trionfa nella The CJ Cup at Shadow Creek. Battuto Xander Schauffele

Il cosiddetto Vegas Swing archivia la kermesse settimanale con la vittoria di Jason Kokrak. Lo statunitense trionfa nella The CJ Cup at Shadow Creek (montepremi 9,75 milioni di dollari) con lo score complessivo di -20 (268 colpi). Decisivo l’ultimo round concluso con il punteggio di -8, siglato grazie ad un percorso netto di 8 birdie. Seconda piazza a due lunghezze di distanza per il connazionale Xander Schauffele che paga un bogey nelle battute finali commesso alla buca 16.

Sul percorso par 72 dello Shadow Creek Golf Course di North Las Vegas (Nevada, Stati Uniti) completano il podio con il punteggio di -17 l’inglese Tyrrell Hatton e l’americano Russell Henley. Quinto con -16 il padrone di casa Talor Gooch che precede di 3 colpi il cileno Joaquin Niemann. Settima posizione con -12 per gli americani Lanto Griffin e Bubba Watson, mentre al nono posto con il punteggio di -11 troviamo il colombiano Sebastian Munoz. Completa infine la top ten a -10 lo statunitense Harris English.

Loading...

Loading...

Risale 6 posizioni il promettente norvegese Viktor Hovland che chiude al 12° posto con lo score di -8. Stessa piazza per Justin Thomas che però deve essere annoverato tra i delusi di questo fine settimana made in USA visti i suoi trascorsi sul percorso di Shadow Creek. Nulla da fare inoltre per Jon Rahm. Lo spagnolo, numero due dell’Official World Golf Ranking, termina il torneo in 17esima piazza con il punteggio di -7 archiviando la domenica alla pari con il par.

Tornando infine al vincitore Jason Kokrak bisogna aggiungere che, per il 35enne di Cleveland (Ohio, Stati Uniti), il successo colto nel Nevada è il settimo della carriera da professionista ed il primo sigillo nel PGA Tour. Il circuito continuerà nel prossimo fine settimana con lo Zozo Championship at Sherwood, kermesse vinta nella passata stagione da Tiger Woods che vedrà ai nastri di partenza lo stesso Kokrak ed alcuni tra i meglio piazzati della The CJ Cup at Shadow Creek.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse