Golf, PGA Tour 2020-2021: il secondo round del Sanderson Farms Championship stravolge la leaderboard. Al comando il solo Keagan Bradley

Il venerdì del PGA Tour ribalta completamente le gerarchie del Sanderson Farms Championship (montepremi 6,6 milioni di dollari). La storica kermesse, nata nel 1968, saluta il quartetto al comando del round one, e conosce un nuovo leader: Keagan Bradley. L’americano piazza un ottimo -7 di giornata assestandosi al comando con lo score di -13 (131 colpi). Sul percorso par 72 del Country Club of Jackson sito nell’omonima città del Mississippi (Stati Uniti) in seconda posizione, staccati di due lunghezze dal battistrada, troviamo gli statunitensi J.T. Poston e Charley Hoffman. Quest’ultimo aveva concluso in testa il giro d’apertura ed ha saputo limitare i danni siglando comunque un buon -3 di giornata.

Quarto in solitaria con -10 il sudafricano MJ Daffue, mentre a -9 risalgono il buon norvegese Krisoffer Ventura e l’americano Denny McCarthy. Chiudono la top ten in settima posizione con il punteggio di -8 l’indiano Anirban Lahiri, lo spagnolo Sergio Garcia, e gli statunitensi Talor Gooch, Brendt Snedeker e Kevin Chappell, ex leader del giovedì che non è riuscito ad andare oltre al par in questo secondo round.

Perde 11 posizioni scivolando al 12° posto il colombiano Sebastian Munoz. Il sudamericano è incappato in un insufficiente +1 e dovrà macinare birdie a partire da sabato per rientrare in top ten e cercare di bissare il successo colto a Jackson nella passata stagione. Risalgono gli statunitensi Stewart Cink e Chase Seiffert, appaiati in 18esima posizione. Bene J.B. Holmes, che recupera 41 piazze ergendosi sino al T24. Soddisfazione per Scottie Scheffler. Il giovane texano, al rientro dopo la sospirata negatività al covid, evita il cut risalendo ben 71 posizioni grazie ad un superbo -5 di giornata. Scheffler occupa ora il 35° posto con -4 (140 colpi).

Venerdì nero e taglio evitato per una sola lunghezza per uno dei quattro leader del primo round. Si tratta di Jimmy Walker, capace di siglare 3 bogey ed un doppio bogey che gli valgono un disastroso +5. -3 e 45esima posizione per lo statunitense che vanifica così quanto di buono mostrato all’esordio. Eliminati lo svedese Henrik Stenson, il colombiano Jhonattan Vegas, gli americani Jim Herman e Sam Burns.

Foto: Shutterstock