Golf, PGA Tour 2020-2021: Doc Redman da solo al comando del Bermuda Championship al termine del terzo round

La kermesse settimanale del PGA Tour continua senza intoppi e con una leaderboard in continua evoluzione. Il Bermuda Championship (montepremi 3 milioni di dollari) è giunto infatti al termine del terzo round con al comando il solo Doc Redman. L’americano, quarto dopo il venerdì, guida con lo score di -10 (203 colpi) dopo aver chiuso la terza giornata con 4 colpi sotto il par (5 birdie e un bogey). Il 22enne di Raleigh vanta una lunghezza di margine sui connazionali Ryan Armour, Wyndham Clark e Kramer Hickok. Questi ultimi chiudono il podio momentaneo ma dovranno disputare un ottimo ultimo round per cercare di aggiudicarsi il torneo stando attenti a non uscire dalla top ten.

Classifica molto corta con un ottimo Matt Jones che insegue a -8. L’australiano sta trovando man mano il feeling con il percorso par 71 del Port Royal Golf Course di Southampton Parish (Bermuda), ed occupa la quinta posizione dopo aver recuperato ben 13 posizioni grazie al -5 di giornata. L’oceanico condivide la quinta piazza con gli statunitensi Brian Gay ed Ollie Schniederjans. Top ten conclusa infine con lo score di -7 dal thailandese Kiradech Aphibarnrat e dagli americani Doug Ghim ed Adam Schenk.

11° posto ed idee di clamorosa rimonta per il canadese David Hearn, per il veterano indiano Anirban Lahiri, e per gli statunitensi Ryan Brehm e Peter Malnati. A -5, con velleità di chiudere il torneo in ottima posizione, un nutrito gruppo composto da ben 9 partecipanti. Domani dunque la resa dei conti, con un quarto ed ultimo round tutto da seguire. Ricordiamo infine che il detentore del trofeo, l’americano Brendon Todd, non è riuscito a superare il taglio al pari dello spagnolo Rafa Cabrera Bello.

Foto: LaPresse