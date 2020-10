Triathlon, nel 2021 in Italia si disputeranno altri tre appuntamenti internazionali

L’Italia del triathlon aggiunge un altro successo in ambito organizzativo a livello internazionale. Dopo la conferma dei Mondiali di Paratriathlon e la World Cup di Arzachena, si aggiungono tre nuovi appuntamenti nei nostri confini al calendario internazionale della stagione 2021. Nel fine settimana del 15-16 maggio 2021 a Caorle (Ve) si terrà la Europe Triathlon Cup su distanza sprint e la Europe Triathlon Junior Cup su distanza super sprint. Nel fine settimana di settembre, dal 21 al 25, si disputerà l’XTERRA Dolomiti Paganella valido come Campionato Europeo di Cross Triathlon e di Cross Duathlon.

Inoltre, è stata fissata la data dei Campionati del Mondo di Paratriathlon che andranno in scena all’Idroscalo di Milano l’8 maggio 2021 mentre la tappa della Coppa del Mondo di Arzachena è stata fissata in calendario il 29-30 maggio 2021. Le parole di Luigi Bianchi, presidente della Federazione Italiana Triathlon: “Arrivano ancora belle notizie per la FITRI, oggi annunciamo due nuove tappe italiane nel calendario internazionale. È stata accolta la candidatura avanzata da Dolomiti Paganella per ospitare un doppio appuntamento targato XTERRA ossia gli Europei di Cross Triathlon e di Cross Duathlon, un doppio evento con il triathlon off-road in Trentino, aspetto che ci rende orgogliosi e che vede concretizzarsi sin da subito la partnership territoriale siglata dalla Federazione con una location ricca di risorse e opportunità per il multisport. A Caorle, una località non nuova ad ospitare gare di triathlon, vivremo un evento continentale che abbraccia sia il mondo giovanile, sia quello élite. Questi due nuovi inserimenti testimoniano le capacità e l’affidabilità organizzativa dell’Italia che sta acquisendo sempre maggiore credibilità in ambito internazionale: i nostri organizzatori di alto livello sanno gestire al meglio queste situazioni e spesso tracciano una strada, com’è successo proprio nella recente World Cup di Arzachena, diventata un esempio e un riferimento anche a livello CIO. Siamo cresciuti in maniera esponenziale negli ultimi anni questo nuovo posizionamento della FITRI a livello globale ci carica di responsabilità, ma indubbiamente ci riempie di orgoglio”.

Loading...

Loading...

Le gare internazionali in Italia della stagione 2021

World Triathlon Para Championships Milan – 8 maggio

Europe Triathlon Cup Caorle – 15 maggio

Europe Triathlon Junior Cup Caorle – 15-16 maggio

World Triathlon Cup Arzachena – 29-30 maggio

XTERRA Dolomiti Paganella – Cross Triathlon & Cross Duathlon European Championship – 21-25 settembre

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse