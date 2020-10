Golf, Peter Malnati comincia in testa il Bermuda Championship 2020. Padraig Harrington 15°

Si è concluso da poco il primo giro al Bermuda Championship, torneo facente parte della stagione 2020-2021 del PGA Tour di golf che, per certi versi, suona un po’ da intermezzo tra i grandi appuntamenti in arrivo o già passati. Al comando, all’interno di una top ten sostanzialmente tutta americana, fatta eccezione per un unico nome, c’è Peter Malnati, trentatreenne dell’Indiana che ha vinto il Sanderson Farms Championship nel 2015. Per lui uno score di -8, frutto di nove birdie (cinque dei quali consecutivi tra la buca 9 e la 13) e di un unico bogey alla 17.

Al secondo posto Doug Ghim e Ryan Armour, entrambi a -7 con giri senza bogey, in questo che è il primo evento del PGA Tour dopo il lockdown in cui una certa presenza di pubblico è stata ammessa. Terzetto in quarta posizione, con Doc Redman, Vaughn Taylor e Chase Seiffert che chiudono in 65 colpi sul par 71 del Royal Port Golf Course. Settimi a -5 (e dunque con 66 colpi sulla carta) Wyndham Clark, Johnson Wagner, Hunter Mahan, Josh Teater, Ollie Schniederjans, Stewart Cink, Erik Dugas e l’argentino Emiliano Grillo.

Interessante il 15° posto di Padraig Harrington: l’irlandese è partito nel primissimo gruppo della mattina, ed ora è in un interessante gruppo con lo scozzese Russell Knox e l’inglese Danny Willett tra gli altri. Indietro lo svedese Henrik Stenson e l’inglese Luke Donald, entrambi al 46° posto con -2, mentre il passaggio del giovane rampante danese Rasmus Højgaard sul PGA Tour, il primo della sua vita, comincia dalla posizione numero 64 a -1. Gli va comunque meglio rispetto al connazionale Lucas Bjerregaard, a Jason Dufner ed allo spagnolo Rafa Cabrera Bello, all’80° posto pari con il par. Pessimo inizio per Branden Grace: il sudafricano è 105° a +2.

