Golf: Justin Thomas si porta in testa al Zozo Championship 2020 dopo due giri, indietro Tiger Woods

Si è concluso nella notte il secondo giro del Zozo Championship, l’evento nato nel 2019 per essere giocato in Giappone, ma che quest’anno è stato ricollocato negli USA per poterlo inserire nel calendario del PGA Tour 2020-2021. E se Tiger Woods è in difficoltà, con il 66° posto a -2 che è pur sempre un miglioramento, con il -6 delle seconde 18 buche a seguire il +4 delle prime, a prendersi la testa è Justin Thomas, tra i molti autori di un -7 di giornata, che si colloca così a -14 nel complesso sul par 72 dello Sherwood Golf Club.

Secondo posto per il suo connazionale Lanto Griffin ed il sudafricano Dylan Frittelli, uno dei tre non americani nella top ten, a -13. Patrick Cantlay e Scottie Scheffler sono quarti a -12, mentre nel nutrito gruppo dei sesti (-11) si trova il migliore di giornata, Richy Werenski, autore di un maestoso -11 con dodici birdie e un bogey che gli fa recuperare 51 posti e lo pone insieme a Bubba Watson, Patrick Reed (per entrambi -9 di giornata), Tony Finau (-8), Harris English, Kevin Kisner, il messicano Abraham Ancer e l’inglese Tyrrell Hatton, leader di ieri assieme al colombiano Sebastian Munoz, che però con il suo -2 scende nel gruppo a -10 in quattordicesima posizione, che comprende il duo inglese Justin Rose-Matthew Fitzpatrick.

Oltre che per Tiger Woods, le difficoltà sono anche per il suo rivale di sempre, Phil Mickelson, 72° con uno score totale di +2. Anche Rory McIlroy non se la passa bene, essendo 57° a -4 pur avendo un po’ recuperato dal brutto 73 di ieri con un 67. Non si dovrebbero registrare novità per il numero 1 del mondo: Jon Rahm per essere certo di tornarci avrebbe bisogno della vittoria, ma lo spagnolo è 22° a -9 insieme, tra gli altri, al norvegese Viktor Hovland e davanti al vincitore del PGA Championship Collin Morikawa.

federico.rossini@oasport.it

Foto: LaPresse