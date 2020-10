Golf, European Tour 2020: Veerman e Waite guidano l’Aphrodite Hills Cyprus Open al termine del primo round. Buon ottavo Lorenzo Gagli

I golfisti dell’European Tour danno inizio alla nuova kermesse settimanale sfidandosi nell’Aphrodite Hills Cyprus Open (montepremi 1 milione di euro). Sul percorso par 71 dell’Aphrodite Hills Resort di Paphos (Cipro) al termine del primo round troviamo al comando l’americano Johannes Veerman e l’inglese Mitch Waite. Entrambi guidano con lo score di -7 (64 colpi) e vantano una lunghezza di vantaggio sul gallese Jamie Donaldson, sullo scozzese David Drysdale, sul transalpino Joel Stalter, sull’inglese Andy Sullivan e sul finaldese Sami Valimaki

Ottava piazza e top ten conclusa da un folto gruppo di golfisti appaiati a -5 tra i quali figura anche il nostro Lorenzo Gagli. L’azzurro, tre top ten in stagione ed una vittoria nel Challenge Tour, chiude il primo round siglando 5 birdie, un eagle e due bogey che comunque non macchiano una buona prova. Gagli è ottavo in compagnia degli inglesi Will Enefer, Marcus Armitage, David Horsey e Richard McEvoy, del portoghese Pedro Figueiredo, dello spagnolo Gonzalo Fernandez-Castano, del belga Thomas Detry, del gallese Oliver Farr e del francese Clement Sordet.

Ricordiamo che il torneo cipriota è una novità per quel che riguarda il circuito europeo, e che nel prossimo weekend l’European Tour bisserà restando sullo stesso percorso per dar vita all’Aphrodite Hills Cyprus Showdown (misto tra stroke e match play). Prima edizione che parte all’insegna dell’equilibrio con oltre 70 partecipanti racchiusi in soli 6 colpi e tanta incertezza, e un Gagli che potrà sicuramente lanciare l’assalto alle posizioni che contano.

Foto: Federazione Italiana Golf