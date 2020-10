Golf, CJ Cup 2020: Tyrrell Hatton ancora protagonista, leader dopo il primo giro. Jon Rahm attacca il numero 1

Sull’onda dell’entusiasmo. L’inglese Tyrrell Hatton, freschissimo vincitore del prestigioso BMW PGA Championship, si è immediatamente imbarcato su un volo per Las Vegas dove questa settimana si gioca la CJ Cup 2020. Beh, nonostante il lungo viaggio e il fuso la forma del britannico non ne ha risentito, in quanto dopo il primo giro in testa c’è proprio lui. Un inizio sconcertante, quello di Hatton, sceso a -7 dopo dieci buche e capace di reggere lo score fino alla fine del suo round. Sette birdie, due bogey e un grande eagle alla 12, dove è riuscito a imbucare il suo wedge da 92 yards per scendere -4 dopo 3, in quel momento.

Alle sue spalle si è piazzato l’americano Russell Henley, che da un po’ mancava dalle parti alte delle classifiche. Convincente il suo -6, arrivato con una carta immacolata dove risalta l’eagle proprio all’ultima buca del round. Con lui anche Xander Schauffele, che ha approfittato di un birdie finale per riagganciare il connazionale. Scendendo di un colpo, troviamo un altro rappresentante del golf a stelle e strisce, Tyler Duncan e soprattutto del numero due del mondo, lo spagnolo Jon Rahm. Con il forfait di Dustin Johnson poche ore prima del via, a causa della positività al coronavirus, il golfista europeo sa benissimo di avere una grossa chance di tornare al vertice dell’ordine di merito mondiale: gli basterà riuscire a terminare questo evento in prima o seconda posizione, e, visto l’inizio, le possibilità ci sono davvero tutte.

Loading...

Loading...

Buon inizio anche di Ian Poulter e Matthew Fitzpatrick, che terminano la prima giornata in settima posizione a -3. Ancora negativo invece Rory McIlroy, grande atteso alla sua prima partenza dopo lo U.S. Open. Il nordirlandese continua a mostrare evidenti limiti nel gioco corto dal momento della ripresa post pandemia, e sembra non riuscire a trovare una chiave di volta di cui ha assolutamente bisogno in quanto si avvicina il Masters.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL GOLF

michele.brugnara@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse