Giro d’Italia 2021, l’annuncio di Mauro Vegni: “Non avremo tappe all’estero”

Come riporta CyclingNews.com, Mauro Vegni in una recente intervista alla RAI ha svelato il lavoro che sta facendo per pianificare l’edizione 2021 del Giro d’Italia, in programma dall’8 al 30 maggio. La Grande Partenza, tuttavia, non dovrebbe tenersi in Ungheria neppure nella prossima stagione.

Non è ancora stata fissata una data per la presentazione del percorso: “Non credo che i problemi legati al COVID-19 saranno superati per il 2021, quindi per questo motivo stiamo lavorando per avere tutte le 21 tappe della gara in Italia. Ci stiamo pensando e abbiamo diverse opzioni per l’inizio, in Italia e all’estero. Ma ovviamente se avessimo ancora un problema importante con il COVID-19, una partenza all’estero sarebbe troppo complicata“.

Questo il bilancio di Vegni: “La tappa di Asti mi ha fatto male perché questo è stato un anno speciale, un anno difficile, e sarebbe stato bello portarlo a termine senza macchie, ma quando valuto questo Giro, sono più soddisfatto che deluso. Sono molto contento di essere arrivato in Piazza Duomo, forse qualcuno non credeva che ce l’avremmo fatta. Ce l’abbiamo fatta e questo grazie a tutti, atleti inclusi“.

