Ciclismo, Luca Guercilena su Vincenzo Nibali: “Sarà fondamentale per la Trek-Segafredo nella prossima stagione”

Un Giro d’Italia 2020 da dimenticare per la Trek-Segafredo che si presentava alla Corsa Rosa con ben altre ambizioni. La settima piazza in classifica generale di Vincenzo Nibali è l’unico risultato da annotare, con tante controprestazioni e soprattutto molta sfortuna.

A riassumere la situazione è stato il team manager della squadra statunitense Luca Guercilena: “Chiudiamo questo Giro con la consapevolezza di non aver lasciato nulla di intentato per raggiungere il miglior risultato. Non possiamo rimproverare nulla a Vincenzo e ai ragazzi, non c’è dubbio che tutti abbiano dato quello che potevano. Alla partenza avevamo un obiettivo molto ambizioso che, fino all’ultimo, abbiamo inseguito con il massimo impegno. Dobbiamo accettare con serenità il verdetto della strada, facendo i complimenti a chi è andato più forte ma senza neanche tralasciare i fattori che hanno condizionato la nostra prestazione di squadra, come l’aver perso il contributo essenziale di Ciccone, Brambilla e Weening”.

Sulla prossima stagione e sul proprio capitano: “Avremo tempo di analizzare con oggettività le prestazioni di questa stagione strana e non ordinaria. Un elemento, però, è chiaro fin da ora: la fiducia nei nostri corridori. La dedizione che abbiamo visto in questo Giro deve essere la spinta per rilanciarsi nella stagione che verrà. E Vincenzo Nibali, con il suo talento, grinta e professionalità, sarà senza dubbio un elemento fondamentale per la nostra ripartenza“.

Foto: Lapresse