Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali: “Sono soddisfatto, prova in linea con le aspettative. Thomas è andato fortissimo”

Vincenzo Nibali inizia il suo Giro d’Italia con un ritardo di 1’06” da Geraint Thomas e di 40” da Simon Yates. I due britannici sono andati davvero molto forte nella cronometro d’apertura della Corsa Rosa e così lo Squalo si trova costretto a inseguire fin da subito. La prova contro il tempo (15,1 km da Monreale a Palermo) non ha particolarmente sorriso all’alfiere della Trek Segafredo, anche se il suo giudizio dopo la tappa è relativamente positivo come traspare dalle dichiarazioni rilasciate a Tuttobiciweb: “Se guardo la mia prestazione, la giudico in linea con le aspettative che abbiamo. Sono soddisfatto. I divari tra i diretti concorrenti sono stretti, con l’ovvia eccezione di Thomas, che è andato molto forte”.

Il 35enne ha poi concluso: “In generale, l’unica nota da evidenziare in questa tappa è il fattore vento che, numeri alla mano, ha influenzato parecchio i risultati finali. Detto questo, chapeau a Thomas per la sua performance, e ora guardiamo alle tappe successive“. La brezza ha infatti fatto la differenza, Yates e Thomas hanno gareggiato nella prima parte del pomeriggio e hanno potuto beneficiare di condizioni meteo migliori rispetto a quelle trovate dal nostro portacolori.

Foto: Lapresse