Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali perde un compagno: Pieter Weening costretto al ritiro per una caduta

Vincenzo Nibali ha perso un compagno di squadra al Giro d’Italia. Pieter Weening è infatti stato costretto al ritiro a causa dei postumi di una caduta, occorsa nella tappa di ieri. L’alfiere della Trek Segafredo era finito a terra a causa di una borraccia, ma era comunque giunto al traguardo e sembrava nelle condizioni di poter proseguire la Corsa Rosa. Durante la frazione odierna, però, l’olandese ha accusato alcuni giramenti di testa e delle vertigini mentre era in sella. La formazione statunitense ha così deciso di fermarlo in misura precauzionale, dopo che i test di ieri non aveva evidenziato fratture e problemi di altro tipo. Lo Squalo deve così rinunciare al supporto dell’esperto 39enne, il quale sarebbe stato un validissimo aiuto in salita.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse