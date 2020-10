Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali: “L’ultima scalata. Milano arriviamo”. Lo Squalo chiude al settimo posto

Vincenzo Nibali concluderà il Giro d’Italia 2020 al settimo posto in classifica generale. Lo Squalo ha guadagnato una posizione nell’ultima frazione in montagna, caratterizzata dalla triplice scalata di Sestriere dove si è staccato. Il siciliano non ha mai trovato la forma nel corso delle tre settimane e si è dovuto accontentare di un piazzamento di rincalzo per un fuoriclasse del calibro. Il capitano della Trek-Segafredo non ha rilasciato dichiarazioni al termine della 20ma tappa e ha pubblicato semplicemente una sua foto sul suo profilo Instagram con la didascalia: “L’ultima scalata: Milano arriviamo“. Domani è in programma l’ultima cronometro, 15,7 km che condurranno in Piazza Duomo nel capoluogo lombardo.

Foto: Lapresse