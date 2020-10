Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali: “La gara è stata condizionata dal vento”

Ieri, sabato 3 ottobre, è scattata l’edizione 2020 del Giro di’Italia, con la prima tappa, una cronometro individuale: sono stati 15.1 i km contro il tempo da Monreale a Palermo. Il gallese Geraint Thomas ha guadagnato su tutti i principali rivali per la classifica generale, tra cui Vincenzo Nibali. I due hanno parlato alla “Gazzetta dello Sport“.

Commenta Vincenzo Nibali: “La gara è stata condizionata dal vento. Nella ricognizione del mattino, senza pedalare, io e Ciccone andavamo giù a 90 all’ora. In gara, pedalando, ho raggiunto appena gli 84. Ho i vari riferimenti. Il mio compagno Mosca, partito presto, andava a 100. Se in discesa uno va a 100 e uno a 80 sono più di 15 secondi di differenza in poco tempo“.

Così Geraint Thomas: “Nonostante il forte vento, mi sono trovato parecchio a mio agio sulla bici. In certi punti del percorso mi sentivo come durante un inseguimento in pista. Sono partito forte, molto forte. Forse troppo se penso alla parte finale, negli ultimi due chilometri ho sofferto un pochino ed è un peccato perché c’era vento contrario e mi sarebbe servita qualche energia residua in più“.

Foto: LaPresse