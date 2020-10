Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali ha provato la stoccata all’ultimo km. Buoni segnali verso Roccaraso

I segnali positivi continuano ad arrivare giorno dopo giorno, Vincenzo Nibali è costantemente avanti al gruppo e sta provando in ogni modo a lasciare il segno nel Giro d’Italia 2020. Il siciliano, al momento, non si sta accontentando di gestire la situazione, dopo che le difficoltà di Geraint Thomas e Simon Yates l’hanno proiettato come primo favorito per il successo finale.

Già nella frazione con arrivo in cima all’Etna il capitano della Trek-Segafredo ha messo la propria squadra a dettare il ritmo, provando poi un attacco in solitaria. Nelle tappe successive poi il fenomeno azzurro ha tentato l’impresa: ieri in discesa, oggi provando una stoccata all’ultimo chilometro prima dell’arrivo di Matera. Purtroppo però i velocisti non gli hanno lasciato spazio.

L’obiettivo sembra essere quello di cogliere già un successo di tappa, per poi concentrarsi con più entusiasmo verso la classifica generale. Per le grandi montagne bisognerà attendere la terza settimana, ma ora gli occhi sono puntati verso domenica: l’arrivo in vetta in quel di Roccaraso sarà già molto importante. Un primo vero e proprio scontro diretto con tutti i rivali per la Maglia Rosa.

Foto: Lapresse