Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali: “Dispiace per Thomas. È importante rimanere sempre concentrati”

Arrivano in maniera immediata le reazioni al ritiro di Geraint Thomas, arrivato stamattina dopo la caduta di ieri. Il Giro d’Italia perde uno dei grandissimi favoriti, se non addirittura il principale, ed a parlare ai microfoni della Rai è uno degli uomini che avrebbero potuto contendergli il primato, Vincenzo Nibali.

Queste le parole dello Squalo: “Mi è dispiaciuto tanto, non pensavo che potesse andare così, che oggi non sarebbe stato qui. Sicuramente il Giro perde un attore principale, però è così. Quando si sale in bici, anche una minima distrazione può essere fatale. Posso dire che bisogna essere concentrati anche nei momenti fuori gara“.

Attualmente Nibali è sesto in classifica con un ritardo di 55 secondi dal portoghese Joao Almeida, ed è anche il primo degli italiani, precedendo in questo senso Domenico Pozzovivo, che è settimo, e Fausto Masnada, che è invece quattordicesimo.

Foto: LaPresse