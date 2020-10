Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali commenta l’azione di Pozzovivo: “È stata spaccagambe, nei prossimi giorni potrebbe far male”

La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020 è stata particolarmente dura. La carovana ha dovuto affrontare 204 km con partenza e arrivo a Cesenatico lungo l’esigente percorso della Nove Colli, sotto una pioggia davvero molto fitta e facendo i conti con un freddo pungente. Tra l’altro il gruppo dei migliori ha dovuto pedalare sotto il ritmo arrembante della NTT di Domenico Pozzovivo, il quale ha fatto tirare i suoi compagni di squadra nel tentativo di scremare il drappello dei migliori. Le fatiche spese nella giornata di ieri potrebbero farsi sentire nelle gambe dei ciclisti nel corso di questo weekend, caratterizzato in particolar modo dalla Cronometro del Prosecco di domani e dall’arrivo in salita a Piancavallo di domenica.

Vincenzo Nibali è rimasto senza gregari e si è dovuto prodigare in prima persona nel prendere borracce e mantelline della propria ammiraglia, cambiando più volte la protezione contro la pioggia per rimanere il più asciutto possibile. Il capitano della Trek-Segafredo ha commentato l’azione di Pozzovivo ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “È stata spaccagambe e ci può stare. Una tappa così, con questo freddo, vuoi o non vuoi ti resta addosso. E la Deceuninck-Quick Step della maglia rosa ha più la tendenza ad addormentare la corsa, lasciando andare via la fuga. Domenico è uno scalatore e in previsione futura l’azione che ha fatto potrà pesare nelle gambe di qualcuno, far male“.

Il siciliano è intervenuto anche riguardo alle polemiche sulla sicurezza del Giro d’Italia e sull’elevato numero di tamponi che verrà eseguito nei prossimi dieci giorni, in modo da assicurare l’integrità della bolla sanitaria: “Ci sono delle autorità molto competenti, tra cui anche il Governo. E quindi ci atteniamo alle regole del Governo stesso, di RCS e dell’UCI“.

Foto: Lapresse