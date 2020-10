Giro d’Italia 2020, van Emden: “Nel nostro albergo c’erano anche persone estranee alla Jumbo-Visma”

Il Giro d’Italia 2020, oggi, è stato letteralmente stravolto dai risultati dei tamponi fatti ai corridori durante il giorno di riposo. Due degli atleti di spicco al via della Corsa Rosa, vale a dire Michael Matthews e Steven Kruijswijk, sono stati trovati positivi al Covid. Inoltre, due squadre, la Mitchelton-Scott e la Jumbo-Visma dello stesso Kruijswijk, hanno deciso di abbandonare la gara.

Proprio ieri, durante un’intervista rilasciata a The Cycling Podcast, Jos van Emden, compagno di squadra di Kruijswijk alla Jumbo-Visma, aveva criticato le condizioni della “bolla” del Giro d’Italia. Queste le accuse del cronoman neerlandese: “Negli hotel non era presente solo gente che faceva parte della carovana del Giro d’Italia. Andavamo ai buffet insieme a persone che con la bolla non c’entravano nulla. E’ capitato e noi e anche in un’altra struttura ove c’erano i Deceuninck-Quick Step e i Mitchelton-Scott. Non ho dubbi su dove abbia preso il Covid Simon Yates. Chi governa questo sport deve fare di più per tutelarci“.

COVID-19 at the Giro. We hear stern words from Jos van Emden on the Giro’s organisation in our latest episode. Listen to the full episode 👉🏻 https://t.co/Kw885l2obT#cycling #giro #covid pic.twitter.com/HrZWpCyQdK — The Cycling Podcast (@cycling_podcast) October 13, 2020

Foto: Lapresse