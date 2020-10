Giro d’Italia 2020, tappa dopo il giorno di riposo (20 ottobre): Udine-San Daniele del Friuli. Altimetria, percorso, orari

Dopo il giorno di riposo, comincia il rush finale del Giro d’Italia 2020. Si entra nell’ultima settimana di gara, sono le ultime chance per poter attaccare la maglia rosa. Le schermaglie per le primissime posizioni di classifica iniziano con la Udine-San Daniele del Friuli, tappa più lunga della corsa rosa con i suoi 229 chilometri, molto movimentati con tante piccole salite con pendenze dure.

PERCORSO

Tappa mossa, con i primi 150 chilometri in continuo saliscendi con tre Gran Premi della Montagna: Madonnina del Domm, Monte Spig e Monteaperta, il primo di seconda categoria, gli altri due di terza. A Majano si entra in un circuito che si percorre fin quasi all’arrivo, dove si percorrerà il muro del Castello di Susans (1km, ma pendenze fino al 16%), e tre volte il Monte di Ragogna (2.8 km, max 16%). Nel finale altri strappi, fino a quello finale del muro di via Sottomonte che tocca il 20%, seguito da una breve discesa che porta al rettilineo finale.

ALTIMETRIA

ORARI

La frazione di dopodomani, martedì 20 ottobre, prenderà il via alle ore 10.10, con l’avvio vero e proprio della frazione che dovrebbe essere alle ore 10.25 Stando alle stime legate alle medie orarie, la tappa dovrebbe terminare tra le 16.06 e le 16.50.

