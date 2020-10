Giro d’Italia 2020, tappa di domani (9 ottobre): Matera-Brindisi. Altimetria, percorso, orari

Il Giro d’Italia 2020 continua a risalire la penisola. Al termine dei primi giorni abbastanza faticosi, dove abbiamo già assistito a qualche scossone di classifica, la giornata di domani, 9 ottobre, sarà quasi una passeggiata di salute. La Matera-Brindisi, settima tappa di 143 chilometri, è poco più di un ‘breve’ viaggio di trasferimento dove si arriverà quasi sicuramente a gruppo compatto.

PERCORSO

Partenza da Matera, la terra dei Sassi, ma si abbandona praticamente subito il territorio lucano in una tappa completamente pianeggiante. La Puglia sarà difatti protagonista dell’intera tappa: si entrerà nella provincia di Taranto già dopo 11 chilometri, passando prima a Castellaneta e poi attraverso la città dei due mari (primo traguardo volante); la tappa continuerà a snodarsi tra strade larghe, con le classiche rotatorie a creare qualche grattacapo, fino ad arrivare al secondo traguardo volante di Grottaglie. Si arriva agli ultimi chilometri, leggermente in discesa; ultima curva a 1200 metri e rettilineo finale a Brindisi, in viale Palmiro Togliatti.

ALTIMETRIA

ORARI

La frazione di domani, venerdì 9 ottobre, prenderà il via alle ore 13, con l’avvio vero e proprio della frazione che dovrebbe essere alle ore 13.10. Stando alle stime legate alle medie orarie, la tappa dovrebbe terminare tra le 16.16 e le 16.34, con il gruppo che dovrebbe arrivare compatto fino all’arrivo.

