Giro d’Italia 2020, tappa di domani (6 ottobre): Catania-Villafranca Tirrena. Altimetria, percorso, orari

Il Giro d’Italia 2020 è pronto a salutare la Sicilia. Dopo le fatiche di oggi, quando si arriverà sull’Etna nel primo vero arrivo in salita della corsa rosa, domani sarà il giorno della Catania-Villafranca Tirrena. 140 chilometri che si concluderanno presumibilmente con la prima volata di gruppo del Giro, mentre la classifica non subirà eventuali scossoni.

PERCORSO

Partenza da Catania, con la prima parte della frazione che rimane in provincia attraversando Acireale e Giarre. Entrati in provincia di Messina, arriva il primo traguardo volante a Francavilla di Sicilia per poi scalare l’unica asperità di giornata, il GPM di terza categoria a Portella Mandrazzi. Una salita lunga, una ventina di chilometri, ma molto pedalabile (4% di pendenza media) dove i velocisti dovranno resistere per arrivare in gruppo all’arrivo. Scalato il GPM, discesa lunga fino a Barcellona Pozzo di Gotto, secondo traguardo volante di giornata. Ultimi 40 chilometri pianeggianti, fino alla volata in Lungo Corso Colombio a Villafranca Tirrena.

Loading...

Loading...

ALTIMETRIA

ORARI

La frazione di domani, martedì 6 ottobre, prenderà il via alle ore 12:15, con l’avvio vero e proprio della frazione che dovrebbe essere alle ore 12:30. Stando alle stime legate alle medie orarie, la tappa dovrebbe terminare intorno alle ore 16, con il gruppo che dovrebbe arrivare compatto fino all’arrivo.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse