Giro d’Italia 2020, tappa di domani (25 ottobre): cronometro Cernusco sul Naviglio-Milano. Altimetria, percorso, orari

Domani, 25 ottobre, si disputerà l’ultima fondamentale tappa del Giro d’Italia 2020 la cronometro Cernusco sul Naviglio-Milano di 15,7 km, con i ciclisti che concluderanno il loro sforzo nella suggestiva Piazza del Duomo. Il percorso è abbastanza piatto ma nonostante questo potrebbe spostare in maniera determinante gli equilibri della classifica generale, vista anche la vicinanza tra i protagonisti di questa Corsa Rosa.

ALTIMETRIA

Loading...

Loading...

PERCORSO

Risulta oggettivamente complesso fornire indicazioni particolari per quanto riguarda la cronometro di domani. Il percorso è quasi totalmente pianeggiante con strade molto ampie che da Cernusco sul Naviglio porteranno i ciclisti nel cuore di Milano. Non vi sono particolari passaggi pericolosi, ad esclusione dell’attraversamento di due sottopassi nella prima metà di tappa. Potranno ben figurare gli specialisti delle prove contro il tempo tra i quali spicca, ovviamente, il nostro Filippo Ganna.

ORARI

La frazione di domani prenderà il via alle ore 13.20 , e terminerà alle ore 16.50. Potrete seguire il Giro in diretta televisiva su Eurosport dalle ore 14.15 , su Rai Sport dalle ore 12.30 per Villaggio di partenza e alle ore 13.30 con Anteprima Giro; successivamente ci si trasferirà su Rai Due per Giro in diretta dalle ore 14.00, e il Processo alla tappa dalle ore 17.00 circa. Inoltre è prevista anche la diretta streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la diretta live testuale integrale della ventesima tappa del Giro 2020 dalle ore 12.45.

Foto: Lapresse