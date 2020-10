Ciclocross, Superprestige 2020-2021: Ceylin del Carmen Alvarado serve il bis a Ruddervoorde

La campionessa del Mondo Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix), dopo il successo colto due settimane fa a Gieten, serve il bis nella seconda tappa del Superprestige 2020-2021 di ciclocross, sul tracciato di Ruddervoorde. La neerlandese di origini caraibiche ha preceduto le connazionali Annemarie Worst (777) e Lucinda Brand (Telenet Baloise Lions). La migliore delle italiane è stata Eva Lechner (Starcasino), la quale è giunta decima, mentre Alice Maria Arzuffi (777) ha chiuso in quindicesima posizione.

La gara ha visto Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal), che aveva vinto due gara nello scorso weekend, una a Beringen e una a Berna, cadere subito dopo la partenza. La ventisettenne neerlandese è così rimasta tagliata fuori dai discorsi per il successo. Alvarado e Worst avevano staccato tutte le altre già al primo giro, ma Ceylin è caduta su un tratto di sabbia e questo ha permesso alle inseguitrici di rientrare. Durante la seconda tornata, dunque, si è formato in testa un quintetto composto dalle due crossiste appena citate e da Brand, Yara Kastelijn (Creafin) e Mannon Bakker (Creafin).

Tra le cinque c’è stata grande battaglia e nessuna è riuscita a fare il vuoto prima dell’ultimo giro. Sul finire della tornata conclusiva, però, con Kastelijn e Bakker che iniziavano a far fatica a tenere le ruote delle altre tre, del Carmen Alvarado ha portato il suo attacco, anticipando uno sprint ove comunque aveva chance di vittoria, e ha preso il margine necessario per non farsi rimontare da Worst e Brand nemmeno sul rettilineo finale. Con questo trionfo, dunque, del Carmen Alvarado allunga nella classifica generale del Superprestige che guida a punteggio pieno con due lunghezze di vantaggio su Worst e quattro su Brand.

Foto: UCI Cyclocross