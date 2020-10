Giro d’Italia 2020, tappa di domani (16 ottobre): Cervia-Monselice. Altimetria, percorsi, orari

Il Giro d’Italia 2020 inizia a entrare nella fase più calda. La terza settimana sarà quasi esclusivamente appannaggio degli uomini di classifica, ma prima ci sarà una possibile eccezione. La tredicesima tappa, la Cervia-Monselice di domani 16 ottobre, potrebbe concedere una nuova chance alle ruote veloci, ma la volata di gruppo non è poi così scontata. Anzi, chi non digerisce proprio le salite rischia di non arrivare con il gruppo.

PERCORSO

Tre quarti di tappa si svolgeranno su una vera e propria tavola. Si va verso la Pianura Padana, con molti rettilinei per poco più di 150 chilometri. Da lì per 25 chilometri le cose iniziano a complicarsi. Dopo Galzignano Terme si scalerà il Roccolo, di quarta categoria ma comprendente il Muro di Vallorto (20% max), la salita di Castelnuovo ed il Roccolo vero e proprio (17% max); discesa veloce e nuova salita, il Muro di Calaone da Rivadolmo (quarta categoria, 18% max) prima degli ultimi chilometri molto rapidi.

ALTIMETRIA

ORARI

La frazione di domani, venerdì 16 ottobre, prenderà il via alle ore 11.40, con l’avvio vero e proprio della frazione che dovrebbe essere alle ore 11.50. Stando alle stime legate alle medie orarie, la tappa dovrebbe terminare tra le 16.11 e le 16.39.

