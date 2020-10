Giro d’Italia 2020, tappa di domani (14 ottobre): Porto Sant’Elpidio-Rimini. Altimetria, percorso, orari

La seconda parte del Giro d’Italia 2020 si approccerà in maniera assai morbida. Dopo i muri di Tortoreto, la carovana sarà impegnata domani 14 ottobre nella Porto Sant’Elpidio-Rimini di 182 chilometri. Una giornata dedicata ai velocisti, con Arnaud Demare che vorrà impreziosire con un’altra vittoria la sua corsa rosa.

PERCORSO

Si percorre quasi interamente la strada stradale costiera Adriatica in una tappa quasi interamente pianeggiante. Subito dopo il traguardo volante situato dopo Pesaro al chilometro 105.9, c’è l’unica asperità di giornata, il Monte San Bartolo di quarta categoria. Successivamente si procede verso la via Emilia, poi un tratto di saliscendi passando per Misano Monte, Coriano e Cerasolo prima del finale che va verso Rimini. Ultimi chilometri con molti cambi di direzione, ultima curva ai 600 metri dal traguardo.

Loading...

Loading...

ALTIMETRIA

ORARI

La frazione di domani, mercoledì 14 ottobre, prenderà il via alle ore 12.05, con l’avvio vero e proprio della frazione che dovrebbe essere alle ore 12.55. Stando alle stime legate alle medie orarie, la tappa dovrebbe terminare tra le 16.17 e le 16.41.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse