Giro d’Italia 2020, Pello Bilbao: “Non sono riuscito a rispondere agli attacchi. Soddisfatto del mio Giro”

Il Giro d’Italia 2020 vede Jai Hindley e Tao Geoghegan Hart a combattere per la maglia rosa nella cronometro di Milano, con Wilco Kelderman quasi sicuro del terzo posto. Ben poche chance per Pello Bilbao (Bahrain-McLaren) per il gradino più basso del podio, distante 1’19”; il corridore spagnolo, arrivato settimo al traguardo assieme all’olandese, ha così commentato la ventesima tappa ai microfoni di Mundo Deportivo: “Volevamo lottare per il podio. Ci abbiamo creduto, noi e la squadra, ma alla fine lo sforzo di oggi è stato diverso dalle altre tappe. Oggi è stata una frazione più veloce, più esplosiva e non troppo impegnativa, con tutta la fatica accumulata non sono riuscito a rispondere agli attacchi di Hindley e Geoghegan Hart. Ho rischiato, sperando che potessero rallentare e poter staccare Kelderman, ma è stato impossibile. Se la salita finale fosse stata più lunga avrei potuto guadagnare qualcosa di più. Uno dei miei obiettivi era quello di migliorare il mio miglior piazzamento in un grande giro e posso ritenermi soddisfatto”.

Foto: Lapresse