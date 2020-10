Giro d’Italia 2020, Pello Bilbao: “L’obiettivo è non perdere tempo nella seconda settimana”

Pello Bilbao, capitano della Bahrain-McLaren, è una delle grandi sorprese di questi primi dieci giorni di Giro d’Italia 2020. Il basco, che due anni fa fu sesto in classifica generale e nella scorsa stagione vinse due tappe, al momento occupa la terza posizione nella graduatoria della maglia rosa. Le sue qualità a cronometro e la capacità di difendersi in salita, fanno di lui un pericoloso outsider anche in ottica podio finale.

Durante questo giorno di riposo, Bilbao ha parlato a Esciclismo dei suoi proprositi per il prosieguo di Giro. Queste le sue parole: “Dobbiamo concentrarci soprattutto sul prossimo fine settimana, ove abbiamo due tappe che possono fare la differenza: la cronometro e l’arrivo in quota sul Piancavallo. L’obiettivo è non perdere tempo nei prossimi giorni. Sono arrivato senza grosse aspettative, ma ho un’ottima condizione e la squadra sta lavorando in modo eccellente. Credo di poter fare una buonissima classifica“.

Foto: Lapresse