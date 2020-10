Giro d’Italia 2020, Pello Bilbao: “Giornata folle, non potevamo lasciare margine a Castroviejo”

La nona tappa del Giro d’Italia 2020 ha visto gli uomini di classifica arrivare con poco margine tra loro a Roccaraso. Tra coloro che hanno perso qualche secondo dopo l’attacco di Wilco Kelderman (Team Sunweb) e Jacob Fuglsang (Astana Pro Team) c’è anche Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), arrivato diciassettesimo di fianco a Vincenzo Nibali e ora terzo nella generale a 39 secondi dalla maglia rosa Joao Almeida (Deuceuninck-Quick Step). Queste le sue parole al portale online di Marca: “Ci aspettavamo una tappa differente, ma la salita è stata folle. Ci sono voluti 80 chilometri per far partire la fuga, il ritmo è stato molto elevato, così abbiamo esaurito presto le energie. Non potevo lasciare molto margine a Jonathan Castroviejo, facente parte dei fuggitivi. Pensavamo ad un altro tipo di finale, però tra acqua e freddo siamo giunti tutti al limite. Le differenze sono state minime, siamo arrivati praticamente tutti insieme. Quasi non riuscivamo a pedalare per i dolori muscolari accumulati“.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse