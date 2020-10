Giro d’Italia 2020, pagelle di oggi: Filippo Ganna e Tao Geoghegan Hart perfetti, INEOS Grenadiers in trionfo

PAGELLE VENTUNESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2020

Filippo Ganna, voto 10: un poker mostruoso per il campione del mondo a cronometro. Nelle prove contro il tempo al momento appare di almeno due categorie più forte rispetto a tutti gli altri. Campenaerts, il primo degli umani chiude addirittura a 32”. Più di due secondi al chilometro dati ai rivali in poco più di 15 km di gara completamente pianeggianti. Straordinario.

Tao Geoghegan Hart, voto 10: è praticamente perfetto. Non sente la pressione, parte fortissimo e chiude alla grande. Probabilmente la migliore cronometro della carriera (tredicesimo al traguardo), nel momento più importante: gran potenza nei rettilinei, attento nelle curve, sfruttando ovviamente i consigli dei compagni andati in scena nei momenti precedenti. Va a prendersi la Maglia Rosa nella maniera più rocambolesca possibile: il suo trionfo è ancor più spettacolare per com’è arrivato.

Victor Campenaerts, voto 8: prima si toglie il cappello, poi inizia con gli applausi. Con un Filippo Ganna di questo calibro c’è davvero poco da fare. Seconda piazza d’onore in questo Giro d’Italia per il belga della NTT che ci prova in tutti i modi a conquistare il successo, ma deve arrendersi al più forte al mondo della disciplina.

Rohan Dennis, voto 7: le fatiche delle montagne si sono fatte sicuramente sentire, probabile che in lui sia in corso un cambio di caratteristiche, con la cronometro (dov’è stato campione del mondo) messa da parte per trasformarsi più in uomo da salita. In ogni caso chiude terzo, ma il compagno di squadra Ganna è imbattibile.

Joao Almeida, voto 7,5: un Giro d’Italia sicuramente da ricordare per il portoghese che si è definitivamente lanciato nel ciclismo che conta. Non è arrivato purtroppo il podio, ma anche l’ultima cronometro ha dimostrato che il lusitano può diventare una stella: quarto di tappa, quarto anche in classifica generale. Può ambire al podio sin dal prossimo anno.

Jai Hindley, voto 6: ci prova, approccia la cronometro fortissimo, sfruttando la sua agilità nel primo tratto più tortuoso. Poi nei lunghi rettilinei crolla e deve arrendersi alla potenza di Geoghegan Hart.

Domenico Pozzovivo, voto 7: disputa una cronometro incredibile, al termine di un Giro d’Italia comunque mostruoso visti i suoi infiniti problemi fisici. Chiude 19mo, a solo 1’10” dalla vetta. In classifica generale è undicesimo. Un plauso gli va fatto in ogni caso.

Foto: Lapresse