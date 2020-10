Giro d’Italia 2020: paesi, regioni e province attraversate nella seconda settimana

Ecco il percorso della seconda settimana del Giro d’Italia 2020: sei tappe tra il martedì 13 e domenica 18 ottobre. Dopo il primo giorno di riposo frazioni non impossibili con arrivi a Tortoreto e Rimini, poi dura tappa a Cesenatico, seguita da una frazione interlocutoria a Monselice, e poi importante crono individuale tra Conegliano e Valdobbiadene, la tradizionale frazione contro il tempo dedicata ai vini, riferita quest’anno al Prosecco Superiore. Non si rifiata, perché domenica 18 si arriva a Piancavallo. Tappa per tappa ecco tutte le regioni, le province ed i comuni che verranno attraversati nella seconda settimana dalla Corsa Rosa.

LE SEI TAPPE DELLA SECONDA SETTIMANA DEL GIRO D’ITALIA 2020

10ª tappa, martedì 13 ottobre: Lanciano-Tortoreto, 177 km ***

Loading...

Loading...

Regioni:

Abruzzo

Province:

Chieti, Pescara, Teramo

Paesi:

Lanciano, Marina di San Vito, Francavilla al Mare, Torrevecchia Teatina, Chieti, Chieti Scalo, Santa Teresa, Spoltore, Montesilvano Colle, Montesilvano, Silvi Marina, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Salino, Tortoreto, Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Vibrata, Tortoreto.

11ª tappa, mercoledì 14 ottobre: Porto Sant’Elpidio-Rimini, 182 km **

Regioni:

Marche, Emilia-Romagna

Province:

Fermo, Macerata, Ancona, Pesaro-Urbino, Rimini

Paesi:

Porto Sant’Elpidio, Civitanova Marche, Porto Potenza Picena, Porto Recanati, Osimo Stazione, Aspio Terme, Marzocca, Senigallia, Marotta, Fano, Pesaro, Monte San Bartolo, La SIligata, Misano Adriatico, Santa Monica, Misano Monte, Ca’ Urbinati, Coriano, Pian della Pieve, Ospedaletto, Cerasolo, Santa Cristina, San Martino dei Mulini, Santarcangelo di Romagna, Rimini.

12ª tappa, giovedì 15 ottobre: Cesenatico-Cesenatico, 204 km ****

Regioni:

Emilia-Romagna

Province:

Forlì-Cesena, Rimini, Pesaro-Urbino, Rimini, Forlì-Cesena

Paesi:

Cesenatico, Pievesestina, Forlimpopoli, Bertinoro, Polenta, Fratta Terme, Meldola, Pian di Spino, San Matteo, Pieve di Rivoschio, Linaro, Ciola, Mercato Saraceno, Barbotto, Meleto, Montegelli, Sogliano al Rubicone, Ponte Uso, Montetiffi, Perticara, Novafeltria, Maiolo, Madonna di Pugliano,San Leo, Secchiano, Passo delle Siepi, Maerola, Gorolo, San Giovanni in Galilea, Borghi, Savignano sul Rubicone, Sant’Angelo, Sala, Cesenatico.

13ª tappa, venerdì 16 ottobre: Cervia-Monselice, 192 km **

Regioni:

Emilia-Romagna, Veneto

Province:

Ravenna, Ferrara, Rovigo, Padova

Paesi:

Cervia, Mezzano, Alfonsine, Lavezzola, Argenta, Consandolo, Portomaggiore, Voghiera, Ponte Po di Volano, Malborghetto di Correggio, Polesella, Rovigo, Boara Pisani, Pozzonovo, Monselice, Battaglia Terme, Galzignano Terme, Torreglia, Roccolo, Passo Roverello, Fontanafredda, Cinto Euganeo, Rivadolmo, Calaone, Este, Baone, Monselice.

14ª tappa, sabato 17 ottobre: Conegliano-Valdobbiadene (Prosecco Superiore Wine Stage) (cronometro individuale), 34,1 km ****

Regioni:

Veneto

Province:

Treviso

Paesi:

Conegliano, Muro di Ca’ del Poggio, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Pieve di Soligo, Soligo, Farra di Soligo, Col San Martino, Guia, San Pietro di Barbozza, Valdobbiadene.

15ª tappa, domenica 18 ottobre: Base Area Rivolto (Frecce Tricolori)-Piancavallo, 185 km ****

Regioni:

Friuli-Venezia-Giulia

Province:

Udine, Pordenone, Udine, Pordenone

Paesi:

Base Area Rivolto, Villa Manin – Passariano, Codroipo, Gradisca, Dignano, Aonedis, Ragogna, Pinzano al Tagliamento, Ponte di Flagogna, Anduins, San Francesco, Sella Chianzutan, Chiaicis, Villa Santina, Priuso, Forcella di Priuso, Ponte sul Tagliamento, Forcella di Monte Rest, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Diga di Tramonti, Navarons, Poffabro, Forcella di Pala Barzana, Galleria Fara, Montereale Valcellina, Giais, Aviano, Rif. Bornass, Piancavallo.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo