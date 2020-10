Giro d’Italia 2020, oggi la tappa San Salvo-Roccaraso: orari di partenza e di arrivo. Tutti i comuni e province che verranno attraversati

Oggi domenica 11 ottobre si corre la nona tappa del Giro d’Italia 2020, 208 km da San Salvo a Roccararo. Si tratta di una frazione estremamente impegnativa sugli Appennini, oggi è in programma il secondo arrivo in salita di questa Corsa Rosa e la classifica generale uscirà stravolta alla vigilia dell’atteso giorno di riposo previsto per domani.

La tappa si sviluppa interamente in Abruzzo, tra le province di Chieti, Pescara e L’Aquila. Dopo una sessantina di chilometri relativamente tranquilli, la strada inizia a salire per affrontare la breve ascesa di Guardiagrele, ma è soltanto poco dopo che si inizia a fare sul serio: al chilometro 88 inizia il Passo Lanciano, un complesso GPM di prima categoria. Discesa e poi si torna subito a risalire per affrontare il Passo San Leonardo e poi il Bosco di Sant’Antonio. Il finale è da brividi per arrivare in cima a Roccaraso: prima categoria di 9,6 km al 5,7% di pendenza media, ma con gli ultimi 2,5 km al 7,2% di media e con punte al 12%.

Di seguito tutti i paesi e i Comuni attraversati durante la Matera-Brindisi, nona tappa del Giro d’Italia 2020. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

SAN SALVO-ROCCARASO, NONA TAPPA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI CHIETI: San Salvo, Vasto, Lido di Casalbordino, Fossaceia Marina, Piane d’Archi, Selva Piana, Guardiagrele, Bocca di Valle, Preforo, Passo Lanciano.

PROVINCIA DI PESCARA: Lettomanoppello, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Caramanico Terme, Sant’Eufemia a Maiella.

PROVINCIA DI L’AQUILA: Passo San Leonardo, Campo di Giove, Cansano, Bosco di Sant’Antonio, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso.

SAN SALVO-ROCCARASO : PROGRAMMA, ORARIO DI PARTENZA, ORARIO DI ARRIVO

DOMENICA 11 OTTOBRE:

Orario di partenza: 10.30

Orario di arrivo: 16.05-16.50 (circa)

SAN SALVO-ROCCARASO, COME VEDERE LA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalle ore 11.30 e su Rai Due dalle ore 14.00.

Diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12.00.

Diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player e su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

