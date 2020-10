Giro d’Italia 2020, oggi la tappa Mileto-Camigliatello Silano: orari di partenza e di arrivo. Tutti i comuni e province che verranno attraversati

Oggi mercoledì 7 ottobre si corre la quinta tappa del Giro d’Italia 2020, 225 km da Mileto a Camigliatello Silano. Si lascia la Sicilia dopo quattro giorni e incomincia la risalita dello Stivale, la frazione si snoderà interamente in Calabria. Dopo l’ascesa dell’Etna e il primo sprint della Corsa Rosa, il gruppo sarà impegnato in una tappa particolarmente lunga e caratterizzata da qualche difficoltà altimetrica da non sottovalutare.

Oggi si attraversano le province di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza. La prima vera difficoltà altimetrica giunge dopo 100 km con l’ascesa a Tiriolo (un terza categoria), poi circa 70 km di continui saliscendi per raggiungere a Cosenza, dove incomincerà la salita più impegnativa di giornata: si tratta del Valico di Montescuro, un prima categoria di 24,2 km al 5,6% di pendenza media, ma con un paio di chilometri centrali all’11,6% di media prima di 10 km conclusivi al 6,2% molto regolari. Dalla cima mancheranno 12 km all’arrivo. Frazione adatta alle fughe, ma magari si muoveranno anche ai big.



Di seguito tutti i paesi e i Comuni attraversati durante la Milano-Camigliatello Silano, quinta tappa del Giro d’Italia 2020. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

MILETO-CAMIGLIATELLO SILANO, QUINTA TAPPA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA: Mileto, Vibo Valentia

PROVINCIA DI CATANZARO: Borgia, Roccelletta, Catanzaro, Tiriolo, Monte Trearie, Soveria Mannelli

PROVINCIA DI COSENZA: Porticelle, Ponte F. Savuto, Rogliano, Mangone, Cosenza, Magli, Spezzano della Sila, Valico di Montescuro, Moccone, Camigliatello Silano

MILETO-CAMIGLIATELLO SILANO: PROGRAMMA, ORARIO DI PARTENZA, ORARIO DI ARRIVO

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE:

Orario di partenza: 10.30

Orario di arrivo: 16.05-16.50 (circa)

MILETO-CAMIGLIATELLO SILANO, COME VEDERE LA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalle ore 11.30 e su Rai Due dalle ore 14.00.

Diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12.00.

Diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player e su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

