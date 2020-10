Giro d’Italia 2020, oggi la tappa Castrovillari-Matera: orari di partenza e di arrivo. Tutti i comuni e province che verranno attraversati

Proseguirà oggi, giovedì 8 ottobre, l’edizione 2020 del Giro di’Italia, con la sesta tappa, la quinta in linea: saranno 188 i km da Castrovillare a Matera. La partenza fittizia è prevista alle 11.40, quella reale alle 11.50, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.12 e le 16.41. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa oggi.

Tappa 6 cronotabella Castrovillari-Matera km 188 Giovedì 8 ottobre

PROVINCIA DI COSENZA

362 CASTROVILLARI 􀀆 Start Village 5,7 11.40 11.40 11.40

460 CASTROVILLARI 􀀆 km 0 0,0 0,0 188,0 11.50 11.50 11.50

562 Morano Calabro 􀀆 sp.241 4,3 4,3 183,7 11.57 11.57 11.56

1025 galleria 􀀆 130m 8,8 13,1 174,9 12.22 12.19 12.17

973 Campotenese 􀀞 sp.137 3,3 16,4 171,6 12.26 12.23 12.21

1081 Madonna del Carmine 􀀆 sp.137 3,7 20,1 167,9 12.32 12.29 12.27

PROVINCIA DI POTENZA

818 Bv. di Mormanno 􀀆 sp.28 3,7 23,8 164,2 12.37 12.34 12.31

601 Rotonda 􀀞 sp.4 5,8 29,6 158,4 12.45 12.41 12.38

548 Viggianello 􀀝 v.Carella-sp.4 10,5 40,1 147,9 12.59 12.55 12.51

982 Cant. della Croce Pantana 􀀆 sp.4 12,8 52,9 135,1 13.21 13.15 13.11

786 Ponte Fiume Peschiera 􀀆 sp.4 6,5 59,4 128,6 13.29 13.24 13.19

865 San Severino Lucano 􀀆 sp.4 2,7 62,1 125,9 13.34 13.28 13.23

617 Ponte Fiume Peschiera 􀀆 sp.4 5,8 67,9 120,1 13.42 13.35 13.30

348 Ins. ss.653 􀀞 ss.653 9,1 77,0 111,0 13.54 13.47 13.41

317 Svinc. di Francavilla in Sinni 􀀆 ss.653 2,7 79,7 108,3 13.57 13.50 13.44

270 Svinc. di Senise 􀀆 ss.653 10,5 90,2 97,8 14.11 14.04 13.57

262 n.2 gallerie 􀀆 755m, 155m 6,8 97,0 91,0 14.20 14.12 14.05

PROVINCIA DI MATERA

152 Svinc. di Val Sarmento 􀀆 ss.653 7,1 104,1 83,9 14.30 14.21 14.14

135 n.3 gallerie 􀀆 75m-210m-385m 2,0 106,1 81,9 14.32 14.24 14.16

84 Svinc. per Tursi 􀀝 via Sant’Anna 8,2 114,3 73,7 14.43 14.34 14.26

Rifornimento Feed zone: km 115-118 􀀆

133 Svinc. di Tursi 􀀆 sp.154 4,9 119,2 68,8 14.51 14.42 14.33

69 Ins. ss.598 􀀝 ss.598 5,5 124,7 63,3 14.58 14.49 14.40

72 Ins. sp.103 􀀆 sp.103 1,1 125,8 62,2 15.00 14.50 14.42

76 Craco-Peschiera 􀀞 sp.176 9,3 135,1 52,9 15.14 15.04 14.55

102 Bv. di Pisticci 􀀆 sp.176 6,9 142,0 46,0 15.25 15.14 15.05

58 Svinc. per ss.407 Basentana 􀀞 ss.407 2,1 144,1 43,9 15.28 15.17 15.07

72 Svinc. di Ferrandina 􀀆 ss.407 9,9 154,0 34,0 15.43 15.31 15.21

77 Svinc. per Matera 􀀆 ss.7 racc 2,3 156,3 31,7 15.47 15.35 15.24

404 Galleria Millotta 􀀆 330m 6,0 162,3 25,7 16.04 15.50 15.38

317 Innesto ss.7 􀀝 ss.7 2,2 164,5 23,5 16.07 15.53 15.41

102 Ponte F. Bradano 􀀞 ss.7 8,6 173,1 14,9 16.18 16.04 15.51

270 Svinc. di Matera Centro 􀀆 ss.7 7,4 180,5 7,5 16.29 16.14 16.01

321 Matera Nord 􀀞 v.S.Vito-v.Nazionale 4,9 185,4 2,6 16.36 16.21 16.08

401 MATERA 􀀆 v.Dante Alighieri 2,6 188,0 0,0 16.41 16.26 16.12

NOTE

Traguardo Volante:

km 62.1 San Severino Lucano

km 135.1 Craco-Peschiera

Rifornimento/Feed zone:

km 115 – 118

Gran Premio della Montagna:

km 162.3 – Galleria Millotta – m 404 (3ª cat.)

Galleria/Tunnel:

km 13.1 – 97 – 106.1 . 162.3

Foto: Valerio Origo