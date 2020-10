Giro d’Italia 2020 oggi, Cesenatico-Cesenatico: orari, tv, streaming, programma Eurosport e RAI

Al Giro d’Italia 2020, oggi, è in programma la dodicesima tappa. Si tratta della Cesenatico-Cesenatico di 204 chilometri, una delle frazioni più dure di questa seconda settimana. I corridori affronteranno quello che è il tracciato della Nove Colli, nota granfondo. Ci saranno, dunque, tante salite nel menù, seppur non certamente paragonabili alle vette alpine della terza settimana. E’ molto alta la probabilità che una fuga vada al traguardo, ma potrebbero esserci delle schermaglie anche tra i favoriti. La partenza effettiva avverrà alle ore 11.15, mentre l’arrivo è in programma tra le 16.15 e le 16.50.

Sarà possibile seguire la gara in diretta TV sui canali Rai, dalle 11.20 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 su Rai 2, e su Eurosport 1 che inizierà il collegamento alle 12.25. Inoltre, verrà trasmessa anche in diretta streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento dandovi così modo di non perdervi un istante di questa appassionante tappa.

IL PROGRAMMA DELLA DODICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2020



Orario partenza: 11.15

Diretta TV: Rai Sport HD (dalle 11.20 alle 14.00), Rai 2 (dalle 14.00), Eurosport 1 (dalle 12.25)

Diretta streaming: Eurosport Player e Rai Play

Diretta testuale: OA Sport

