Giro d’Italia 2020 oggi, Base Aerea Rivolto-Piancavallo: orari, tv, streaming, programma Eurosport e RAI

Ultima fatica del Giro d’Italia 2020 prima del giorno di riposo. La quindicesima frazione, da Base Aerea Rivolto a Piancavallo di 185 chilometri, potrà scuotere dalle fondamenta la classifica generale, che vede ancora in vetta Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step). Quattro Gran Premi della Montagna, di cui quello finale di prima categoria, con 15 chilometri attorno al 9% di pendenza media e vette del 14%. Vediamo il programma, gli orari e il palinsesto tv della tappa di oggi.

IL PROGRAMMA DELLA QUINDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2020

Sarà possibile seguire la gara in diretta TV sui canali Rai, dalle 11.05 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 su Rai 2. Inoltre, verrà trasmessa anche in diretta streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento dandovi così modo di non perdervi un istante di questa appassionante tappa.

Orario partenza: 12.35

Diretta TV: Rai Sport HD (dalle 10.15 alle 14.00), Rai 2 (dalle 14.00)

Diretta streaming: Eurosport Player e Rai Play

Diretta testuale: OA Sport

