Giro delle Fiandre 2020 oggi: orari, tv, programma, streaming

Oggi, 18 ottobre, è il grande giorno del Giro delle Fiandre 2020. Sarà questo l’ultimo appuntamento con le classiche del Nord, vista la cancellazione della Parigi-Roubaix. Al via della classica fiamminga una parata di stelle che si sfideranno sui muri del Fiandre e regaleranno il consueto spettacolo.

I due principali favoriti sono senza ombra di dubbio Mathieu van der Poel e Wout Van Aert. I due ciclocrossisti si trovano a loro agio su un percorso di questo tipo ma non dovranno commettere l’errore di sottovalutare gli altri big. Grande attesa anche per quello che potrà fare il campione del mondo in carica Julian Alaphilippe. Outsider di lusso l’ex iridato Mads Pedersen e Soren Kragh Andersen.

In casa Italia occhi puntati ovviamente su Alberto Bettiol detentore del titolo. Il numero dello scorso anno è rimasto impresso negli occhi e nel cuore di tutti gli appassionati anche se non sarà facile ottenere il bis. Attesa anche per Matteo Trentin salito sul podio alla Gand-Wevelgem di settimana scorsa.

La gara prenderà il via alle ore 9.40 e verrà trasmessa in diretta streaming integrale da Eurosport Player. La corsa, inoltre, sarà visibile anche in diretta tv su Eurosport 1, alternandosi con il Giro d’Italia. A partire dalle ore 14.00 sarà trasmessa su Rai Sport HD e sarà visibile in streaming su RaiPlay. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale e integrale dell’evento dandovi così l’opportunità di non perdervi nulla di ciò che accade in gara.

IL PROGRAMMA DEL GIRO DELLE FIANDRE 2020

Orario di partenza: 9.40

Diretta TV: Eurosport 1 e Rai Sport HD

Diretta streaming: Eurosport Player e RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport

